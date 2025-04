Antonella Clerici ha scelto la trasparenza e la fermezza per affrontare una questione delicata che riguarda la sua trasmissione quotidiana su Rai 1, È sempre mezzogiorno. Nella puntata andata in onda martedì 15 aprile, la conduttrice ha deciso di prendere una posizione netta riguardo ai commenti che circolano sui social network, rispondendo con decisione agli insulti e alle critiche gratuite che da tempo accompagnano alcuni momenti del programma.

Nel corso dello spazio dedicato alla rete, una novità introdotta in questa stagione, il panificatore Fulvio Marino ha aperto l’intervento con una riflessione dal tono pacato ma inequivocabile: “Volevo fare una piccola premessa su questo spazio social. È un momento di confronto e condivisione, nasce per questo. Le critiche ci stanno, ma ogni tanto arrivano commenti offensivi. Quelli non ci interessano”. Una presa di posizione che ha trovato immediatamente la condivisione della Clerici, la quale, con la consueta schiettezza, ha aggiunto: “La critica va bene, ma i commenti offensivi non li leggiamo. Ce ne facciamo un baffo. Blocchiamo subito”.





Antonella Clerici contro gli haters: le sue parole

Parole nette, che rivelano la filosofia con cui la conduttrice gestisce il suo spazio in televisione: sobrietà, chiarezza e, soprattutto, rispetto. Non si tratta di un semplice sfogo, ma di un messaggio strutturato, indirizzato a quanti credono che dietro uno schermo sia lecito dire qualsiasi cosa, anche a costo di ferire chi ogni giorno lavora per offrire intrattenimento e contenuti di qualità.

La Clerici, però, ha voluto precisare che questo non significa chiudersi al dialogo. Tutt’altro. “Le critiche ci stanno, ci chiedete info, ci date consigli, tutto bene, ma l’insulto no”, ha spiegato, lasciando intendere che l’interazione con il pubblico rimane un punto cardine del programma, a patto che sia fondata su una base solida di civiltà. Una distinzione fondamentale, che sancisce la linea editoriale e umana di un programma che punta non solo alla cucina, ma anche a creare un ambiente accogliente, educato e inclusivo.

A suggellare il suo discorso, una frase che suona come un vero e proprio manifesto: “Qui passa solo la gentilezza, tutto il resto non passerà mai. Fatevene una ragione”. Una chiusura che non lascia spazio a interpretazioni, e che racconta molto di più di un semplice caso mediatico. È la conferma di un approccio coerente, che Antonella Clerici porta avanti da anni e che si riflette in ogni sua apparizione, televisiva e pubblica.

Con questo intervento, la conduttrice non ha solo difeso se stessa e il suo team, ma ha anche lanciato un messaggio forte al pubblico: è possibile fare televisione, e vivere i social, senza cadere nella trappola della volgarità. Un esempio raro, che merita attenzione e, soprattutto, imitazione.