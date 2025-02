“Ma che fa Lollo?”. Al Grande Fratello non è passato inosservato un episodio piuttosto curioso avvenuto in bagno tra alcuni concorrenti. Protagonista della scena è stato Lorenzo Spolverato, che si è avvicinato a Javier Martínez e Alfonso D’Apice mentre i due erano impegnati in una conversazione con Amanda L’Ecciso. Il trio stava discutendo di una polemica nata poco prima a tavola, che aveva coinvolto D’Apice e Iago Garcia. Ma a quanto pare a Lorenzo non interessava quello di cui si stava parlando.

Con fare deciso, Lorenzo è andato viso a viso con Javier e Alfonso e a quel punto ha provato a infilare qualcosa nelle loro mani. Sembrava voler nascondere la manovra ad Amanda, come se lei non dovesse vedere cosa lui stava consegnando ai suoi compagni. L’intromissione di Lorenzo ha inizialmente spiazzato Javier e Alfonso, ma subito dopo i due hanno capito il suo intento. Senza che Lorenzo dicesse una parola, Javier ha risposto: “No, no, ce l’ho già, grazie”. Quindi, Lorenzo si è rivolto ad Alfonso, che invece ha accettato l’oggetto misterioso, intascandolo rapidamente. Poi, senza aggiungere altro, Lorenzo si è allontanato, mentre Javier e Alfonso continuavano a parlare con Amanda, scambiandosi sguardi complici e sorrisi maliziosi.

“Ma abbiamo visto bene?”. Grande Fratello, Lorenzo si avvicina e consegna tutto

La scena ha destato molta curiosità, anche perché all’interno della casa Lorenzo e Javier non sono particolarmente vicini, se non quando si trovano a discutere. In questo caso, invece, sembrava esserci una sorta di accordo tacito tra loro. A quanto pare, si trattava di un gesto di solidarietà maschile. I fan, sempre attenti ai dettagli, hanno subito intuito cosa fosse successo: “Ma che fa Lollo? Distribuisce preservativi? Bravissimo, la prevenzione prima di tutto! Non mi sto sentendo bene”, ha scritto ironicamente un fan di Spolverato sui social.

Lorenzo, Javier e Alfonso, infatti, sono gli unici tre concorrenti uomini ad avere una relazione nella casa, rispettivamente con Shaila Gatta, Helena Prestes e Chiara D’Apice. E, come noto, nonostante la presenza delle telecamere, i momenti di intimità tra le coppie del Gf non mancano. Tuttavia, da qualche giorno pare che nella Casa ci fosse una carenza di preservativi. I concorrenti se ne erano lamentati. Si sapeva che la produzione ne aveva forniti, ma erano finiti in fretta.

“Praticamente sono finiti i preservativi e Lorenzo ha detto a Shaila che li andava a chiedere in confessionale, perché anche Javi e Alfonso ne avevano bisogno”, ha spiegato una fan su X. Un’altra utente ha commentato con ironia: “Lorenzo era andato a distribuire i preservativi… a Javi e Alfonso. Sono arrivati, quindi raga, comunque è un film comico”.

Ma che fa lollo distribuisce preservativi? Bravissimo la prevenzione prima di tutto non mi sto sentendo bene 🤣 pic.twitter.com/DmWI5B14OH — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) February 12, 2025

Come si legge, l’episodio ha suscitato grande ilarità tra il pubblico, tanto che persino i fan di Helena e Javier, solitamente in conflitto con il modello milanese, hanno apprezzato il suo gesto: “Grazie, Lollo, per pensare ai nostri!”. C’è anche chi ha voluto sottolineare il lato altruista di Spolverato: “Eppure dite che è cattivo e violento!”, ha scritto un suo sostenitore. Tuttavia, alcuni fan preferiscono restare diffidenti: “Io non mi fiderei comunque”, ha commentato qualcun altro.