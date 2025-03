Helena Prestes e Javier Martínez stanno vivendo una vera e propria favola d’amore all’interno della casa del Grande Fratello. I due hanno da poco festeggiato un mese di “fidanzamento” e la loro relazione sembra andare a gonfie vele. Nonostante i caratteri diversi, Javi ed Helena appaiono più uniti che mai. Solo volte, a causa di interferenze esterne (vedi le incursioni di Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma), tra loro nascono piccoli screzi, sempre risolti fino a questo momento.

I loro fan, gli Helevier, li seguono passo dopo passo. Nelle ultime ore a catturare l’attenzione è stata un insolito ritrovamento fatto da Helena. Al risveglio, infatti, la fotomodella brasiliana ha trovato un bigliettino in zona beauty. Dopo aver letto il contenuto e con il biglietto in mano, è corsa a cercare Javier, trovandolo in cucina. In quel momento era presente anche Giglio, divenuto lo chef ufficiale della Casa dopo l’eliminazione di Federico Chimirri. Hele e Javi hanno parlato a lungo della scoperta fatta da quest’ultima. E poi si sono abbracciati. Ma cosa c’era scritto nel messaggio?

Leggi anche: “Lorenzo del Grande Fratello…”. Il caso a Unomattina in famiglia: cosa hanno fatto vedere in diretta





“Ecco cosa le dice”. Grande Fratello, il biglietto da Javier a Helena: che c’è scritto

“Che carino, grazie!” ha detto Helena. “Dovevi trovarlo un po’ più tardi”; ha risposto Javier. Che poi ha scherzato: “Ma guarda che non te l’ho scritto io!”. Al che, lei ha replicato: “Questa cosa va dritta al mio cuore”. A quanto pare, il messaggio sarebbe stato scritto in occasione della Festa della Donna, anche se non è la prima volta che i due innamorati si scambiano messaggi romantici. Javier era rimasto vicino a Helena per tutta la notte, dato che lei era stata colta da un improvviso malore.

Nel frattempo, i fan sono impazienti di scoprire il contenuto del biglietto. Neanche le telecamere sono riuscite a inquadrarlo chiaramente, ma alcuni spettatori sono riusciti a decifrarlo. Si è scoperto, innanzitutto, che il messaggio era scritto in spagnolo, lingua che Helena conosce bene.

Ecco il testo del bigliettino, secondo una delle traduzioni diffuse su X: “Non riesco a smettere di pensare a te, non riesco a smettere di sognarti. Dimmi cosa faccio se non ci sei qui. Ho bisogno di te come dell’aria che respiro”.

Javier ha scritto un biglietto ad Helena e lo ha nascosto nel suo beauty per farle una sorpresa 💌✨



H: “Amoreee, che carino, grazieee! Che bella sorpresa! 🥹

Lo sai che questo va dritto al cuore mio!” 🫶



Quanto sono dolci e belli 💘#helevier#grandefratello pic.twitter.com/peilpvomCq — FREE 🦋 (@o_oriele) March 8, 2025

“non riesco a smettere di pensare a te, non riesco a smettere di sognarti, dimmi cosa faccio se non ci sei, ho bisogno di te come dell'aria che respiro.”

❤️#helevier pic.twitter.com/nDy22EpW1d — 𝐿𝒶𝒾𝓁𝒶.❥ (@iitslailaa) March 8, 2025

La scena ha mandato in visibilio i fan della coppia. Su X, un membro del fandom Helevier ha scritto: “Ragazze, Javier ha scritto un biglietto a Helena! Lei è tutta felice” Anche all’interno del reality, Helena e Javier stanno conquistando tutti: persino Stefania Orlando li ha definiti “la coppia più bella della casa”. Javi ed Helena sono pronti a continuare a vivere la loro favola anche fuori. Secondo i fan ci sono tutte le premesse.