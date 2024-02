Finalmente la notizia tanto attesa è stata comunicata da chi conosce bene il Grande Fratello. Riguarda inevitabilmente la finale del reality show di Canale 5, infatti il mistero è stato svelato. In tanti si sono chiesti a lungo quando Signorini decreterà il vincitore e ora abbiamo finalmente una risposta abbastanza importante, anche se non parliamo di un annuncio ufficiale della produzione.

Prima di dirvi cosa è stato riferito sul Grande Fratello e la finale, nelle ultime ore è scoppiata la polemica nei confronti di Sergio. Il concorrente è stato attaccato da un’utente su X, che l’ha considerato “viscido, irrispettoso e volgare con le donne”. Accusa che non è stata accolta favorevolmente dai fan di D’Ottavi. Andiamo ora a vedere cosa è stato detto sull’atto conclusivo del reality.

Leggi anche: “Ha preso il posto di Stefano”. Grande Fratello, si scopre pochi giorni dopo l’eliminazione





Grande Fratello, svelato quando ci sarà la finale del reality

A parlare del Grande Fratello e della tanto attesa finale del programma, a rompere il silenzio è stato l’influencer Amedeo Venza. Siamo a fine febbraio e possiamo subito dirvi che manca ancora parecchio prima del termine del reality. Ma possiamo finalmente dare qualche anticipazione in più, visto che adesso parliamo effettivamente di vere e proprie date.

Amedeo Venza non ha fatto giri di parole e in un’Instagram story ha scritto: “La finale del GF è prevista per il 4 o 11 aprile!“. Questo significa che il vincitore sarà proclamato di giovedì. Si attendono comunicazioni ufficiali da Mediaset, ma dovrebbe essere questo il periodo giusto. Poi inizierà l’Isola dei Famosi, quest’anno condotta da Vladimir Luxuria.

Possibile che Alfonso Signorini possa riferire qualche dettaglio in più nella prossima puntata in diretta, prevista per lunedì 26 febbraio. Il pubblico aspetta con trepidazione l’annuncio.