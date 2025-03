Per la finale del Grande Fratello si preannuncia uno scontro all’ultimo SMS e all’ultima email. Da giorni i fan si stanno organizzando come veri e propri eserciti in vista dell’ultima puntata del reality show di Canale 5. Una sorta di “chiamata alle armi”, con tanto di strategie e addestramenti per essere i più veloci al momento del televoto flash.

Sui social, negli ultimi giorni, si è addirittura parlato di simulazioni per affinare i tempi di reazione e massimizzare i voti nel momento decisivo. Il giorno della verità è finalmente arrivato. Ma la notizia ora è che sul campo potrebbe entrare in gioco un’alleanza dell’ultimo minuto, formata con l’intento dichiarato di ribaltare il risultato finale.

“C’è un accordo”. Finale del Grande Fratello, la scoperta sull’alleanza che cambia tutto

I sondaggi per la finale del Grande Fratello danno per super favorita Helena Prestes, con un ipotetico 51% delle preferenze. Un dato che ha allarmato i due fandom più agguerriti, gli Shailenzo, a cui è rimasto Lorenzo Spolverato, e le Zelena, che invece sostengono Zeudi Di Palma.

Questi due gruppi, nei mesi scorsi avevano dominato insieme i televoti, facendo il brutto e il cattivo tempo. Un patto di ferro che ha portato all’eliminazione di Luca Calvani, Amanda Lecciso, Federico Chimirri, Mattia Fumagalli, Iago Garcia e, da ultimo, Javier Martinez. Tuttavia, l’eliminazione a sorpresa di Shaila nel televoto della semifinale aveva segnato la rottura dell’accordo. Gli Shailenzo in particolare hanno accusato le Zelena di essere venute meno agli accorsi.. Ma adesso i due grandi fandom sarebbero pronti a una nuova alleanza in extremis, per sconfiggere Helena.

Secondo quanto riportato da Biccy, su Twitter e TikTok si leggono commenti del tipo: “Unite, ce la facciamo! Helena fuori al primo colpo”; “ce l’abbiamo sempre fatta, se restiamo compatte nessuno ci batte. Helena non vincerà mai“. E ancora: “Helena, contro Lorenzo e la nostra alleanza non hai nessuna possibilità”; “dobbiamo resistere, solo insieme possiamo sconfiggerla.”

Insomma, questa mossa potrebbe stravolgere del tutto la finale del Grande Fratello. Molto dipenderà anche dai voti dall’estero. Come noto, gran parte dei fan di Zeudi risiedono fuori dall’Italia. L’ex Miss Italia, con la sua storia, ha conquistato il sostegno di tantissime persone sparse in tutto il mondo, in particolare in Sud America e in Brasile. Fino a questo momento, molti di questi supporter erano riusciti a votare aggirando il regolamento grazie all’uso di VPN, facendo risultare il loro voto come se provenisse dall’Italia.

Negli anni precedenti, in occasione della finale, Mediaset aveva potenziato i blocchi telematici per impedire questa pratica. Se ciò dovesse accadere anche questa volta, i piani dei sostenitori di Zeudi potrebbero andare in fumo. Nel dubbio, molti di loro hanno preso un volo per l’Italia, decisi a seguire la finale dal vivo e a supportare la loro beniamina fino all’ultimo voto.