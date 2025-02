Arrivano importanti segnalazioni su Yulia, dopo la turbolenta puntata del Grande Fratello del 10 febbraio. L’ex concorrente è stata accusata di un presunto tradimento ai danni di Giglio, visto che durante la festa di Capodanno è stata paparazzata in compagnia di un ragazzo. Lei si è ovviamente difesa, dicendo che si trattava semplicemente di un suo amico.

Yulia aveva anche preannunciato nei giorni scorsi la possibilità che potesse denunciare i colpevoli di queste indiscrezioni sul suo conto. Intanto, al di fuori del Grande Fratello si è saputo cosa sarebbe successo all’ex gieffina dopo la puntata. Non avrebbe attraversato un bel momento e sarebbe stata aiutata da alcuni dipendenti di un hotel.

Yulia molto provata dopo il Grande Fratello: cosa ha fatto

Quando è rientrata in hotel al termine del Grande Fratello, Yulia pare non sia stata per niente bene. A scriverlo è stata una persona all’influencer Deianira Marzano, la quale ha immediatamente postato sul suo profilo Instagram questa segnalazione sulla Bruschi, che ricordiamo è legata a Giglio anche se al momento vivono il rapporto in modo separato.

Questo quanto riferito su Yulia: “Ciao, ti scrivo perché lavoro nell’albergo dove alloggia Yulia e stanotte abbiamo dovuto portarle una camomilla… Era davvero provata, si vedeva che aveva avuto un crollo psicologico dopo tutto quello che è successo in puntata. Mi ha fatto tanta tenerezza, era sconvolta e non riusciva a calmarsi”.

Giglio si è comunque fidato della versione data da Yulia, qunindi per ora il loro legame non sembra a rischio. Certamente quando finirà il GF ci sarà tempo per confronti e spiegazioni. Ma intanto dal punto di vista dell’umore, lei non è comunque al settimo cielo.