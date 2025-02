Helena Prestes scatenata dopo la puntata del Grande Fratello. Finito il collegamento con Alfonso Signorini, la modella si è lasciata andare a esternazioni che hanno fatto subito parecchio rumore in rete. E con una di queste potrebbe anche aver infranto il regolamento del programma. Ma andiamo con ordine. Intanto ha commentato l’elezione di Lorenzo Spolverato a primo finalista di questa edizione, che ha battuto il suo Javier al televoto, come abbiamo raccontato qua sotto.

Poi, sempre alla presenza di Stefania Orlando, ha tirato le somme su Zeudi Di Palma, con cui in diretta aveva avuto l’ennesimo confronto diretto. In breve le due, dopo una forte amicizia e un paio di baci, si sono distaccate perché Helena ha iniziato una relazione con Javier. Dal canto suo, Zeudi ha sempre manifestato una forte infatuazione per la modella, nonostante il breve flirt con l’argentino.

GF, Helena ha violato il regolamento?

Molti fan facevano il tifo per la coppia Helena-Zeudi, al punto da dare vita al fandom “Zelena”. Ma se di questo la ex Miss Italia non sa nulla, la brasiliana ne è ben consapevole dato che, dopo la sua eliminazione, ha avuto diversi giorni a disposizione per sbirciare i social e capire da che parte pendano i ‘consensi‘ degli spettatori.

E nella notte tra lunedì e martedì, si è sfogata con Stefania Orlando, lasciandosi sfuggire un’informazione proveniente dall’esterno. “Tu con Zeudi sei sempre stata chiara, non te ne devi fare una colpa”, le ha detto Stefania. Ma a quel punto Helena ha sussurrato all’amica una frase che ha fatto subito scattare tutti sull’attenti.

Stefania: Tu sei sempre stata chiara

Helena: Si, però non è visto cosi… mi son rotta i coglioni.😆

S: ma da chi, dagli altri? Fuori?

H: (Si.)

S: Diciamo che c'è qualcuno che avrebbe voluto…#GrandeFratello #zelena #helevier pic.twitter.com/RBM0dtIo3C — Violett926 (@violett926) February 11, 2025

“Sì, però non è visto così. Te lo dico io. Da chi? Non posso dirlo”, ha detto Helena. E la conduttrice ha provato a insistere: “Ma qua dentro o fuori?”. Helena ha però solo annuito alla parola “fuori”, spoilerando quindi anche se in modo velata l’opinione di una parte dei telespettatori. “C’è qualcuno che avrebbe voluto, però tu sei sempre stata presa da Javier”, ha replicato Stefania. Ma la domanda è: Helena ha infranto le regole portando dentro la casa informazioni da fuori?