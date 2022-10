Scontro in diretta tra Daniele Dal Moro e Alfonso Signorini. Il giovane infatti è stato accusato dal conduttore del GF Vip 7 e l’opinionista Sonia Bruganelli, di essere stato troppo moderato fino ad ora e di non aver creato le giuste dinamiche all’interno del programma. Daniele poi è stato redarguito per non raccontare mai niente di sé che sia vagamente interessante. Il ragazzo infatti non è intrecciato con nessuna dinamica della casa, non si espone e non dice mai la sua.

Insomma, negli anni scorsi li chiamavano comodini e la cosa non è cambiata neanche quest’anno. La cosa interessante però, proprio a fine serata (intorno alle 1 passate), è stato quando Alfonso Signorini glielo ha fatto notare invitandolo a esporsi un po’ di più. A quel punto il ragazzo non ce l’ha fatta più e ha detto a Signorini: “Ho capito le parole che mi hai detto e ci sarebbe un discorso molto lungo da fare, ma in questo momento non mi va di esprimerlo. Magari seguirò il consiglio di Sonia e esco. Mi ha detto ‘vattene’ io dico grazie ed esco tranquillamente”.

E ancora: “Questo percorso l’ho già fatto ci sono delle cose che vanno al di là. Non prescindo dai miei valori per nessuna ragione al mondo. Il fatto che mi venga detto che non mi espongo non penso che sia una cosa corretta. A livello personale ho detto cose mai dette, se creare dinamiche significa far star male Elenoire, dare un limone a Nikita o litigare con persone che hanno trentacinque anni più di me, io questo non lo faccio. Te lo dico col cuore”.

A quel punto Daniele Dal Moro, fuori dal Confessionale, si sfoga con Antonino Spinalbese: “Non credo che vi farò compagnia ancora per molto perché non voglio fare il pagliaccio, non sono un pagliaccio. Siccome non ho voglia di fare queste dinamiche qua, mi sono rotto il c…. Io di cose in questo mese ne ho dette tante ma non le fanno mai vedere perché fanno vedere solo le cagate Dopo in confessionale sai quante gliene dico”.

Becero di un conduttore che si è visto sputtanare il programma, è andato sulla difensiva e si è aggrappato al sentito dire: sempre triste, ma sei privilegiato, che ti lamenti.

E conclude: “A me tutti i giorni vengono a rompere i c*glioni, ma io non dò modo di creare dinamiche perché io qua voglio essere me stesso. Non sono in tv per fare il pagliaccio, non me ne frega niente. Ma siccome quello che viene apprezzato sono sempre queste cagate io non ho voglia di innervosirmi. Per fare show ci metto un secondo, vengo qua tiro qualcosa per aria ed è fatta. Ma per me è più importante la faccia e l’onore di fare il pagliaccio”.

