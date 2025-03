Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti sotto choc: “Non riesco a credere a ciò che ho visto”. Ieri notte MaVi ha confidato a Jessica di aver assistito a una scena che l’ha scossa profondamente. La concorrente non ha potuto fare a meno di raccontarlo alla sua amica del cuore. A impressionarla sarebbe stato il comportamento di Chiara Cainelli all’interno del Confessionale.

A quanto pare, durante la serata alcuni inquilini sarebbero stati convocati tutti insieme dal Grande Fratello. Nulla di insolito fin qui: capita spesso che i concorrenti vengano chiamati in coppia o in gruppo in confessionale per esprimere commenti o reazioni a caldo. Ma lì dentro è accaduto qualcosa che ha lascito Mariavittoria senza parole.

Leggi anche: “Amanda sta con lui”. Novità fuori dal Grande Fratello, voci di coppia con l’amato ex concorrente





“Sono scioccata”. Grande Fratello, Mariavittoria vede cosa ha fatto Chiara e resta senza parole

“Sono ancora scioccata da quello che ho visto”, ha detto a Jessica parlando a bassa voce. L’altra con il suo tono pragmatico ha replicato: “Amore, ma la sua vera natura è quella. Cosa pensavi? Io ci sono andata molto vicina con quello che ho detto”. E ancora MaVi: “Mamma mia, ma come ti viene con gente che sta lavorando? Ok una volta, ma dirlo venti volte… e poi senza nemmeno avere confidenza”.

La clip è rapidamente diventata virale sui social. Mariavittoria non ha fatto nomi, ma dal suo discorso con Jessica, i fan del Grande Fratello hanno ipotizzato che si riferisse proprio a Chiara. Un utente di X ha commentato così il video: “Chiara in versione ‘profumiera’ con uno del Confessionale”.

Ma Mariavittoria non aveva ancora finito: “Ma come ti viene? Io, fossi stata dall’altra parte, avrei risposto”. Allora Jessica con il suo inconfondibile accento romano ha replicato: “Ma quelli stanno a lavorà…”. Sui social il pubblico si è diviso. Se alcuni hanno commentato con ironia, altri invece hanno criticato l’atteggiamento delle due amiche, accusandole di parlare male alle spalle delle persone.

Poco prima, durante la cena, i concorrenti avevano fatto una specie di gioco della verità. Tuttavia in quella occasione il giudizio di Jessica e MaVi era stato meno duro. “Posso dire che intorno al tavolo non sono state totalmente sincere con Chiara?”, commento un fan su X.

In particolare, Jessica si era quasi scusata con la cubista di Trento per averla definita “profumiera” in passato. Queste le sue parole: “Tra noi è nata un’incompatibilità. Se ricordi bene, quando sei arrivata ti ho fatto un sacco di complimenti: ti trovavo posata, elegante, sempre carina. Poi qualcosa è cambiato. È emersa una parte di te che non condivido. Ma sarà anche una questione d’età… Anche io ero molto simile a te alla tua età. Quanto al termine ‘profumiera’, sai quante volte l’hanno detto a me? Forse me lo dicono ancora. E mi fa piacere, perché forse me lo posso permettere”.