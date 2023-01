La notizia più attesa starebbe per diventare certa. A Uomini e Donne potrebbe esserci stata la fatidica scelta dei tronisti. Se ne sta parlando ormai da tanti giorni, ma ora è spuntato fuori un indizio clamoroso che confermerebbe tutto. Non ci riferiamo a semplici indiscrezioni giornalistiche, ma ad un gesto fatto da una persona vicinissima a Maria De Filippi. Attraverso il social network Instagram, ha voluto lanciare una sorta di messaggio implicito al pubblico, che ora sta davvero sognando ad occhi spalancati.

Uomini e Donne si starebbe apprestando a vivere la tanto agognata scelta dei tronisti Lavinia e Federico. O almeno è quanto è emerso in queste ultime ore con questo gesto social interessante. Intanto, nel dating show di Canale 5 è venuta fuori una verità clamorosa sul cavaliere Alessandro. A svelare un dettaglio a luci rosse sulla sua vita passata è stata Paola che ha raccontato di come Alessandro avrebbe partecipato ad una serie di pellicole hot. Ma torniamo ora all’inizio di apertura articolo.

Uomini e Donne e la scelta dei tronisti: l’indizio bomba

Secondo quanto hanno compreso i telespettatori, a Uomini e Donne sarebbe tutto pronto per la scelta dei tronisti. Ricordiamo che a dover scegliere devono essere Lavinia e Federico, i quali proseguono da mesi le loro conoscenze con i rispettivi corteggiatori e corteggiatrici. Ciò che sappiamo con sicurezza è che nella giornata di sabato 28 gennaio è prevista la registrazione della puntata della trasmissione, quindi potremmo essere giunti alla decisione finale almeno stando a quanto avrebbe ammesso implicitamente Raffaella Mennoia.

Ma perché gli utenti, come spiegato dal sito Blastingnews, sono convinti che la scelta di uno tra Lavinia e Federico sia ormai alle porte? L’autrice Mennoia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una cascata di petali, che sono lanciati in studio nel momento in cui avviene la scelta e il sì della corteggiatrice o del corteggiatore. Quindi, sarebbe un indizio fondamentale che potrebbe aver preannunciato la decisione di Federico o Lavinia. Non resta altro che attendere le prossime ore per scoprire se sarà davvero così.

Per quanto riguarda Federico Nicotera, dovrà scegliere se uscire da Uomini e Donne in compagnia di Carola oppure di Alice. Parlando di Lavinia, lei è indecisa su due Alessio: Corvino e Campoli. Bisogna pazientare ancora un po’ e dopo scopriremo tutta la verità.