Questo sì che è un mistero pazzesco. Fuori dal Grande Fratello è stato rivelato il nome di chi sarà eliminato dalla casa in maniera implicita. E questo ha creato un vortice di polemiche, coi principali esperti di gossip e tv che ne hanno parlato nelle ultime ore. Ovviamente nessuno potrebbe sapere nulla in anticipo, prima delle puntate in diretta, quindi resta lo sconcerto per questo annuncio che rischia di scatenare una vera e propria bufera.

Il pubblico del Grande Fratello ha potuto vedere una cosa incredibile, quindi il nome di chi sarà eliminato potrebbe essere già noto sebbene l’appuntamento con Alfonso Signorini sia programmato solamente nella serata del 19 ottobre. Non possiamo conoscere con precisione cosa sia potuto succedere o se comunque ci sia stato un errore, dovuto ad una leggerezza. Ma sta di fatto che non si sta facendo altro che parlare di questa concorrente.

Grande Fratello, fuori il nome dell’eliminato: la scoperta choc fuori dalla casa

Ad occuparsi di questa vicenda relativa al Grande Fratello sono stati Amedeo Venza, Alessandro Rosica e Deianira Marzano che hanno avuto la medesima segnalazione. E hanno in qualche modo appreso quale possa essere il nome dell’eliminato, anzi dell’eliminata per l’esattezza trattandosi di una donna. C’è chi ha già annunciato la presenza di questa gieffina in un evento che si terrebbe in contemporanea con il suo percorso televisivo.

Un brand di abiti matrimoniali, parliamo di Tutto Sposi, ha fatto un annuncio clamoroso su Samira Lui. Secondo quanto riferito, l’attuale protagonista del GF dovrà presenziare alla sfilata di domenica 29 ottobre alle ore 19, cosa che non sarebbe possibile essendo impegnata col programma di Canale 5. E i più maligni ipotizzano quindi che questo significherebbe che la prof de L’Eredità possa perdere il televoto del 19 ottobre, dove ha come sfidanti anche Grecia, Valentina e Rosy.

Amedeo Venza è stato il più duro nel commento: “Ma se è nella casa come fa a presenziare all’evento tra 10 giorni? Ora vediamo… Se esce prima del 29 ottobre ci dobbiamo interrogare su tante cose!”. E lo scopriremo proprio tra non molto.