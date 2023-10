Grande Fratello 2023, ecco cosa sta cambiando. Una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del rreality show di Alfonso Signorini è senza alcun dubbio Beatrice Luzzi. La gieffina non ha mai avuto vita molto facile all’interno della casa più spiata d’Italia, in particolar modo per alcune sfumature caratteriali che i compagni di gioco non hanno mai compreso con chiarezza. Poi gli ultimi eventi non hanno di certo aiutato: i consueti confronti accesi con Massimiliano Varrese ne sono la prova tangibile. Eppure nelle ultime ore il pubblico italiano ha avuto modo di assistere a un notevole cambio di rotta. Ecco cosa è successo tra di loro.

Pace fatta tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese? Il pubblico italiano di telespettatori è abituato ad assistere a grandi colpi di scena, esattamente come quello avvenuto nelle ultime ore tra i due concorrenti più chiacchierati. Da un lato Beatrice Luzzi, che con il suo carattere ha conquistato i fan e meno gli inquilini della casa, dall’altro Massimiliano Varrere che ha detto addio ad Heidi Baci.

Pace fatta tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese? Il momento che tanti aspettavano è arrivato

Eppure nonostante tra i due non scorra per nulla buon sangue, nelle ultime ore è bastato pochissimo per stravolgere la situazione in casa. Un momento di sconforto capita a tutti, in particolar modo a Varrese che dopo l’ultima messa in onda del programma ha deciso di ritagliarsi alcuni momenti tutti per se stesso. Isolato e rammaricato, Varrese ha però trovato una spalla su cui trovare appoggio.

E quella spalla, a gran sorpresa, è stata proprio quella di Beatrice che, avvicinandosi a Massimiliano sedutosi in disparte, ha teso la sua mano per provare a essere d’aiuto. “Grazie e scusami se sono stato troppo a volte, scusami!”, sono state le parole di Varrese sentendosi abbracciare dalla concorrente. “Ti scuso, che cosa enorme! E adesso che cosa facciamo?”, la risposta della Luzzi.

Questa scena surreale di Grecia che massaggia Giuseppe, Beatrice che abbraccia il guru, e lui le chiede scusa.

IL MULTIVERSO.#GrandeFratello #beabaldi pic.twitter.com/AZGWkTbfod — Sara (@Sara20036194) October 17, 2023

“Sono sconvolto, non posso parlare Bea. Non posso dire niente in questo momento. Solo che adesso mi rendo conto dello sforzo che ha fatto. Qundi per me acquista 10 volte il valore di quello che ha fatto, adesso è tutto chiaro”. E ovviamente il momento tra i due non poteva che essere opportunatamente ripreso dai fan che su X hanno commentato meravigliati: “Il multiverso…”.