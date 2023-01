Si tinge di giallo l’eliminazione e il successivo rientro di Wilma Goich nella casa del GF Vip. Infatti la concorrente è stata eliminata al televoto perdendo con l’11% dei voti rispetto alle altre vippone in nomination (Sarah Altobello, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli). Appena entrata in studio ha scoperto di avere in mano il bussolotto con il biglietto di ritorno che le ha consentito di varcare nuovamente la porta rossa di Cinecittà.

Va detto che il regolamento prevede la possibilità del biglietto di ritorno, così come accaduto in precedenza a Charlie Gnocchi, anche lui eliminato e anche lui rientrato in casa. Tuttavia qualcosa non torna nella situazione che riguarda Wilma Goich. Quando ha fatto rientro in casa è stata accolta dagli applausi dei compagni d’avventura e ha fatto una rivelazione clamorosa. Parlando con Attilio Romita ha detto che il famoso bussolotto le è stato consegnato: “Me l’hanno dato loro”.

GF Vip, Wilma Goich e il biglietto di ritorno: “Me l’hanno dato loro”

Wilma Goich ha raccontato nel dettaglio a Milena Miconi e Attilio Romita di aver scoperto in studio di avere il biglietto di ritorno che le ha consentito di tornare in gioco e ha raccontato che il bussolotto era il numero 5, “per me è importantissimo il numero 5”, ha spiegato. “Ah quindi l’avevi scelto tu il bussolotto?”, chiede il giornalista al quale la concorrente risponde in modo diretto: “No, me l’hanno dato, mi hanno dato il numero cinque e ho detto ah bene”.

Il video di questa breve chiacchierata sta facendo il giro del web: su Twitter in molti stanno accusando il programma. Secondo alcuni utenti sarebbero stati gli autori a salvare la concorrente e non la “fortuna” di aver pescato il bussolotto giusto, essendosi dimezzata di sorpresa la componente senior nella casa. Infatti poche ore prima Patrizia Rossetti serata aveva infatti deciso di abbandonare la Casa. Si tratta di un ritiro del quale nessuno sapeva nulla, a parte gli autori del programma stesso.

#gfvip TUTTO PILOTATO? Wilma "non ha scelto da sola" il bussolotto come da regolamento,infatti ripete più volte che le è stato consegnato..A voi sembra che sia regolare? Gli altri concorrenti cosa ne penseranno?? pic.twitter.com/dbChH3l6Iq — Maryjun76 (@Maryjun76) January 3, 2023

ma secondo voi è il caso che ha scelto che il biglietto di rientro ce lavevano Charlie gnocchi e wilma goich.???secondo voi è normale?? oppure sono gli autori che hanno dato a loro due il biglietto di rientro?? #GFVIP — garalya (@garalya1) January 3, 2023

Sembra che la conduttrice non stia bene affatto: un disturbo che la segue da circa due settimane e che non la lascia in pace neanche un istante. È lei stessa a raccontare tutto: “Non lo vorrei abbandonare il gioco e non voglio che nessuno si preoccupi, ma sono quindici giorni in cui non sto bene”. “Ho dei dolori nel corpo, delle gambe. Ho fatto delle analisi ma non c’è niente di strano. Sembra ci sia un’infezione non di grande portata, potrebbe essere dovuta dal Covid”.