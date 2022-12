Wilma Goich è una delle concorrenti più discusse della settima edizione del Grande Fratello Vip e in queste ore una bufera si è abbattuta su di lei. Nelle ultime settimane la cantante sta vivendo con grande trasporto quello che avviene dentro la Casa e la sua amicizia speciale con Daniele Dal Moro.

“Mi ha risvegliata”, aveva detto Wilma Goich parlando del giovane concorrente del GF Vip 7, noto al pubblico italiano per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove è stato tronista per qualche mese lasciando il dating show condotto da Maria De Filippi senza scegliere nessuna corteggiatrice.

Dopo il bacio in confessionale tra i due e le battutine, in queste ore la cantante ha imbarazzato il pubblico per una frase.

Wilma Goich, polemica al GF Vip 7 per la frase sugli zingari

Durante una chiacchierata con Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro, la cantante si è lasciata andare a una battuta molto spinta che ha imbarazzato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne. “È obbligatorio fare sesso? Io sono vent’anni che non lo faccio…addò annamo?!”, ha detto per poi aggiungere “Porta anche il lubrificante poi!”. “A sabbia? E che è! Vedi Antonino co a paletta e er secchiello”, la battuta di Edoardo Tavassi che ha scatenato le risate di Antonino Spinalbese e il forte imbarazzo di Daniele Dal Moro.

Wilma Goich non è nuova a uscite del genere e in queste ore la concorrente del Grande Fratello Vip è stata molto criticata anche per il bacio sulla bocca dato sempre al suo preferito, l’ex tronista di Uomini e Donne Daniele Dal Moro. Ora, però, è un’altra frase, decisamente più pesante, a scatenare l’ira del web. La cantante si è infuriata con alcuni concorrenti per via delle pulizie della casa e ha pronunciato una frase che ha scatenato la polemica.

Mentre si trovava in cucina, come spesso accade da quando è iniziato il Grande Fratello Vip, Wilma Goich si è infuriata per la poca pulizia dei suoi compagni di avventura definendoli ”degli zingari”. Mentre Sarah Altobello ha iniziato a intonare il celebre brano “Zingara” di Iva Zanicchi, sui social sono volate accuse pesanti per la frase discriminatoria pronunciata dalla cantante.