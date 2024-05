Clamoroso: tra Sarah Toscano e Holden spunta Giulia Stabile. Come è noto, i due ex alunni di Amici 23 sono al centro del gossip. Da giorni si vocifera di una possibile storia d’amore tra la vincitrice del talent show condotto da Maria De Filippi e il cantante di “Randagi”. Invece la realtà sarebbe diversa da quella che sognano i fan. Si è scoperto adesso.

Sarah e Holden: non si parla d’altro dopo la finale di Amici 23. I due chiamati in casua hanno smentito che tra loro ci sia del tenero. Siamo solo amici, hanno spiegato già in alcune interviste. Poco fa però sui social è arrivata una segnalazione che cambia tutto. E non è finita qui: c’entra infatti Giulia Stabile, la ballerina professionista del cast di Amici. Giulia così ha deciso di rompere il silenzio e rivelare come stanno davvero le cose.

Amici 23, la storia tra Holden e Sarah: interviene Giulia Stabile

Clamorosa scoperta dei fan di Amici. Tutto ruota a una foto in cui si vede Sarah Toscano indossare una felpa grigia. Non si capisce bene a quando risale lo scatto. Ma i fan sono certi che il capo indossato da Sarah appartenga ad Holden: “La felpa storica del giovane”, spiega un account su X riferendosi proprio al nome d’arte di Joseph Carta, che è ispirato al protagonista del celebre romando di Salinger.

Insomma ai fan è bastato fare uno più uno. La felpa sarebbe quindi la conferma che tra Sarah e Holden ci sia un flirt in corso. Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che Sarah nella foto indossi un capo di abbigliamento del cantante. Una consuetudine che è tipica di due persone che stano insieme. E che non solo semplici amici, come invece affermano i diretti interessati.

Le voci di un flirt erano cominciate a circolare dopo che i fan di Amici avevano notato alcuni particolari durante le puntate del day time e del serale. Tra Holden e Sarah c’erano stati, secondo chi sostiene questa tesi, sguardi d’intesa e sorrisi.

Il gossip è divampato quando si è scoperto che Holden ha fatto addirittura una dedicata a Sarah nel suo Ep: il nome della cantante di Vigevano infatti figura nell’elenco dei ringraziamenti. “Lo scopro ora, mi fa molto piacere, è una persona molto intelligente, è un grandissimo artista. È bravo in tutto quello che fa. Lo stimo tanto e tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia”, il commento di Sarah e TvBlog.

scusateeee è colpa mia ahaha saretta era fuori e faceva freschetto così le ho preso la prima felpa che ho trovato🥲 — Giulia Stabile (@giuliast4bile) May 20, 2024

Non finisce qui. La felpa sarebbe solo la prova del 9. Ma adesso interviene Giulia Stabile, con un commento su X: “Scusateeee è colpa mia ahaha Saretta era fuori e faceva freschetto così le ho preso la prima felpa che ho trovato”. Un depistaggio o la verità? La ballerina non sembra aver convinto gli utenti del web, che intanto continuano a “indagare”.