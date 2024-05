E alla fine, proprio come dicevano i risultati dei sondaggi online, Amici 23 è stato vinto da Sarah Toscano. La cantante, allieva di Lorella Cuccarini, ha battuto i compagni alla finalissima andata in scena sabato 18 maggio 2024. E ha anche fatto ritorno sui social per ringraziare tutti coloro che l’hanno supportata e sostenuta. Una dedica speciale però l’ha voluta fare in particolare ai suoi fan anche perché, lo ricordiamo, il pubblico è stato giudice sovrano in questa edizione

“Un grazie speciale va a VOI, per il vostro incredibile supporto, amore e per il tempo che mi avete dedicato. Spero di poter ripagare anche solo una parte di ciò che mi avete dato voi in questi mesi. Non vedo l’ora di incontrarvi e iniziare insieme questo nuovo capitolo”, ha scritto la vincitrice di Amici 23 nella lunga didascalia del post che racchiude le foto più belle dell’ultima serata.

Leggi anche: “Holden lo ha fatto per te”. Amici 23, Sarah non ne aveva idea e lo scopre solo dopo la vittoria





Sarah Toscano, la notizia dopo la vittoria ad Amici 23

Ma ovviamente non mancano parole di stima e gratitudine per Maria De Filippi, la sua insegnante e i suoi compagni nel post di Sarah Toscano: “Grazie a Lorella, sei la mia ispirazione e ti ringrazio per aver creduto in me dal primo giorno, grazie di essere stata al mio fianco e di avermi arricchita con le tue parole. Spero con tutto il cuore di poter rendere onore ai tuoi insegnamenti e al tuo sostegno”.

“Grazie alla produzione, ai miei compagni di viaggio e al fantastico team di Amici, siete diventati come una seconda famiglia per me ed è stato un onore crescere e imparare insieme a voi”. Ora è già tempo di dedicarsi alla sua carriera e dopo la pubblicazione del suo EP oggi darà il via al suo primo tour instore.

Oltre alla soddisfazione di aver alzato la coppa, Sarah Toscano sta volando con il suo album e anche la canzone Sexy Magica, che da più di un mese a questa parte ha conquistato il pubblico, sta continuando a scalare la classifica giornaliera di Spotify e di recente ha raggiunto la posizione 75, salendo di ben 91 gradini con 93.108 stream validi. Come riporta il sito Novella 2000, si tratta del brano che ha guadagnato più posizioni nella giornata di domenica, segno dunque che il pubblico sta continuando ad ascoltarla.