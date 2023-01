Chi è Mariolina, la mamma di Sarah Altobello. Il dramma mai raccontato al GF Vip 7

Sarah Altobello, il racconto choc della mamma. L’influencer pugliese è riuscita a trovare i suoi spazi all’interno della Casa del GF Vip. Forse non sarà tra i personaggi preferiti dal pubblico, ma di certo non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Clamoroso lo scontro con Nikita Pelizon: “Sono pure una signora tesoro mio, non puoi assolutamente e ti vieto di continuare a fare insinuazioni gravi sul mio percorso passato”. Sarah è arrivata anche a minacciare azioni legali contro la coinquilina.

Sarah Altobello è stata anche duramente attaccata dai fan di Nikita Pelizon per aver detto una frase: “A proposito di smalto, mi servirebbe un solvente potente per cancellarle il sorriso”. Un’espressione che inciterebbe alla violenza, con tutti i casi di donne sfigurate in volto con l’acido. Ma in realtà Sarah non ha usato quelle parole. “A proposito di smalto – ha detto – mi servirebbe un solvente potente per cancellare (ovviamente tutto rima qua) le parole non digerite di Nikita a cui dovrei chiaramente…”.

Leggi anche: “Squalifica immediata”. GF Vip 7, rivolta contro Sarah Altobello: parole inaccettabili





Sarah Altobello, il racconto choc della mamma Mariolina

Ora a parlare è la mamma di Sarah Altobello, Maria Legrottagie, detta Mariolina. La signora ha raccontato una storia choc sulla figlia al settimanale Grand Hotel. La donna ha spiegato di essere rimasta incinta a 40 anni dopo due figli e un aborto: “I dottori cominciarono a fare del terrorismo: dissero che la mia gravidanza era a rischio interruzione, che dovevo stare a riposo per nove mesi. Ma io non ascoltai nessuno. La misi semplicemente nelle mani di San Nicola, chiedendogli di farla venire al mondo sana e senza problemi. Ebbene, la notte di Pasqua, con una settimana di anticipo, nacque Sarah”.

Mariolina ha dichiarato di essere molto orgogliosa del percorso artistico della figlia: “Il trionfo all’Isola ha rappresentato per nostra figlia un riscatto morale e per me e mio marito una soddisfazione immensa”. La stessa Sarah Altobello aveva parlato della sua famiglia al magazine DiPiù: “Provengo da una famiglia in cui sono tutti laureati. Io, invece, a scuola ero una frana”.

Nikita, Oriana, Sarah e Wilma sono al televoto per l’eliminazione: questa sera scopriremo chi di loro dovrà abbandonare la Casa di #GFVIP! 💥 pic.twitter.com/44Xrx76Act — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 2, 2023

“Quando ho detto a mia madre che avrei lasciato casa per cercare il successo nello spettacolo, ho vissuto un inferno – ha rivelato Sarah Altobello – Non è stato facile, ma era quello che volevo. Fin da bambina sognavo di diventare una presentatrice. Sono sempre stati duri, considerano il mondo dello spettacolo come il peccato. Ho versato troppe lacrime per i loro commenti. Quando le cose non andavano, quando tiravo avanti facendo la modella e la cubista, mi chiamavano tre volte al giorno per chiedermi di lasciare tutto e di tornare a Bari”.

“Sta male, fate presto”. GF Vip 7, i medici nella Casa: urla di dolore nella notte