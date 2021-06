Usciti insieme da Uomini e Donne sembrava che la frequentazione di dama e cavaliere del trono over stesse procedendo alla grande. Il pubblico ne aveva avuto la conferma proprio nel corso delle ultime settimane di messa in onda del dating show di Maria De Filippi. Ma poi, come emerge dall’intervista che lei ha rilasciato a UeD Magazine, qualcosa si è rotto.

È finita e la dama ha anche spiegato i motivi che hanno portato la coppia a prendere due strade separate. Stando alla versione di lei, a quanto pare, sembrerebbe essere stata l’incompatibilità caratteriale il motivo alla base dell’addio. Sara Zilli, che prima di incontrare Mauro aveva avuto una frequentazione con Biagio, è entrata nel dettaglio sulle pagine della rivista della trasmissione.

Sara Zilli di UeD, è finita con Mauro: i motivi



Sara Zilli aveva fatto il suo ingresso nel parterre di Uomini e Donne per darsi una seconda possibilità dopo un matrimonio finito. E come detto dopo aver avuto una breve conoscenza col cavaliere napoletano Biagio ha iniziato a costruire qualcosa con Mauro. Ma una volta usciti dal programma le cose non sono andate nel migliore di modi. Sara Zilli ha spiegato di essere rimasta delusa dalla estrema gelosia di Mauro.







“Sono scattati problemi di fiducia – ha esordito la dama su UeD Magazine – Sentivo Mauro geloso ed ero in difficoltà. Trovavo i suoi dubbi immotivati perché lavoro moltissimo ed è raro che abbia tempo per altro”. E poi ha aggiunto: “È stato un peccato, perché intellettualmente ci si intendeva molto. Con lui parlavo, mi trovavo bene”.

Poi però Mauro, ha aggiunto Sara Zilli, “ha tirato fuori questo suo lato geloso che penso sia stato alimentato dalla convinzione che io di lui non fossi innamorata”. La domanda ora è: la rivedremo nello studio di Uomini e Donne a settembre? “Tornerei sicuramente a Uomini e Donne ma probabilmente con uno spirito un pochino più leggero, ma senza mai tradire la donna che sono”, le sue parole.