“Non si è visto in tv”: Sara Manfuso, tutta la verità fuori dal GF Vip. E parla di scene mai andate in onda…

Sara Manfuso e il caso Marco Bellavia. Al Grande Fratello Vip non si sono ancora placate le polemiche per quanto avvenuto al volto noto della tv ex di Bim Bum Bam. Bellavia era entrato nel reality con l’intento di parlare delle problematiche legate alla depressione di cui soffre da tempo. I suoi tentativi di coinvolgere gli altri inquilini nella Casa, però, non hanno trovato molte porte aperte. Anzi, in più di un’occasione i suoi compagni di avventura l’hanno invitato a smetterla di piangersi addosso.

L’insensibilità mostrata da Ginevra Lamborghini, che è stata squalificata per il suo atteggiamento, Gegia e Wilma Goich tanto per fare alcuni nomi, è stata condannata non solo da Alfonso Signorini ma anche dal pubblico. Anche Giovanni Ciacci è stato eliminato in un televoto flash. Insomma su Marco Bellavia si continua a parlare e non a caso il conduttore è intervenuto di nuovo al GF Vip prima con una lettera e poi con un video.

Sara Manfuso dice la sua sul caso Marco Bellavia

Nelle ultime ore anche Sara Manfuso ha parlato di quanto successo a Marco Bellavia. Per quanto riguarda il caso di bullismo l’opinionista si è dichiarata innocente. Anzi, nel corso di un’intervista a Verissimo la giornalista ha dichiarato che il comportamento chiuso dei vipponi nei confronti di Bellavia è stato uno dei motivi che l’hanno spinta ad abbandonare il reality.

Sara Manfuso ha spiegato: “Quando ho avuto modo di vedere i video di Marco mi sono sentita morire le parole dell’ex GF Vip nell’intervista – La situazione era gravissima. Io con Marco ci ho anche parlato, abbiamo pianto insieme e ci siamo abbracciati”. Tuttavia la giornalista ritiene di essere stata danneggiata dalla regia del reality che ha tagliato alcune scene.

“Queste immagini (in cui Sara Manfuso mostrava vicinanza a Marco Bellavia, ndr) non sono mai andate in onda. Io non sono meglio degli altri, ma io il mio sforzo nei suoi confronti lo avevo fatto. Lui mi aveva parlato di esaurimento. Io lì avevo annusato che aveva bisogno di qualcosa di più profondo di un abbraccio”. Infine l’opinionista ha aggiunto: “Laddove c’è una patologia servono figure preparate. Sono fiera di quello che ho fatto. Ma ovviamente non è il mio ruolo fare una diagnosi a qualcuno. Ma con la coscienza mi sento pulita”.

