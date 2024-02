Vittorio Menozzi è l’eliminato della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 12 febbraio 2024. Il modello era finito al televoto insieme all’attrice Beatrice Luzzi, a Federico Massaro e Stefano Miele, punito dal GF per aver fatto una rivelazione che riguardava un televoto tra Anita e Beatrice di qualche mese fa, cosa che in realtà era stata detta anche da Alfonso Signorini in diretta.

Dopo una settimana il modello ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello. A risultare la più votata è stata come sempre Beatrice Luzzi con 30% dei voti, poi Federico Massaro con il 29% dei voti, Stefano Miele con il 21% dei voti. Vittorio ha ottenuto il 20% dei voti e ha dovuto lasciare il reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Beatrice ce l’ha fatta, ragazzi”. Ed è il caos al Grande Fratello: il video che incastra la concorrente





Grande Fratello, pianti dopo l’uscita di Vittorio. Beatrice è una furia

In nomination sono finiti altri tre concorrenti e in realtà l’unica novità è l’ingresso di Marco Maddaloni. Anche questa volta Beatrice Luzzi e Stefano Miele dovranno vedersela al televoto. L’uscita di Vittorio è stata un duro colpo per gli inquilini della casa, ma questa volta Beatrice Luzzi ha messo subito in chiaro le cose perché, come spesso accade, è stata subito ritenuta la colpevole dell’uscita del modello.

“Se parlo è perché qualcuno ha appena detto ‘ah lei ce l’ha fatta’. Tutto volevo meno che Vittorio uscisse. Mi è stato proprio detto ‘ce l’ha fatta’. Ci sarà pure un filmato”, ha detto Beatrice rivolgendosi a Perla. L’attrice è sbottata quando ha visto Letizia piangere: “Adesso piange? Parliamoci chiaro. Qui esce chi viene eliminato. Ricordiamocelo. Certamente non l’ho nominato io”, ha detto ancora.

“Questa volta vi vieto di attribuirmi la responsabilità, avete detto ‘c’è l’ha fatta pure stavolta’, sappiate che l’uscita di Vittorio è un dolore grande per me”, ha ribadito ancora l’attrice rivolgendosi al gruppo. Perla non ha perso l’occasione di risponderle: “Ma ti vedi con quali occhi lo dici? Sei una persona aggressiva. Noi siamo persone libere”. E ancora Anita Olivieri, che tra l’altro ha votato Vittorio la scorsa settimana: “Tu non puoi vietare niente a nessuno. Siamo in Italia, un paese democratico. Io posso dire quello che voglio”.

Beatrix: “Questa volta vi vieto di attribuirmi la responsabilità, avete detto c’è l’ha fatta pure stavolta, sappiate che l’uscita di Vittorio è un dolore grande per me.”



MADRE ANNICHILENDO I RATTI CHE HANNO SCARICATO SU DI LEI LA RESPONSABILITÀ. #GrandeFratello pic.twitter.com/I7cWbtGYCS — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) February 12, 2024

Il pubblico del Grande Fratello ha preso le parti di Beatrice Luzzi e sui social si è scagliato contro il resto del gruppo, che ancora una volta non ha perso occasione per attaccare l’attrice. “MADRE ANNICHILENDO I RATTI CHE HANNO SCARICATO SU DI LEI LA RESPONSABILITÀ. #GrandeFratello”, “Infatti il branco c’è sempre poi mi fa ridere il pianto di Letizia la falsona che quando stava insieme a Perla e Greta hanno detto che speravano che si salvava Federico”, “Ma veramente la perletta ha la faccia di dire aggressiva a Beatrice ?! Ma per favore parla lei il finto agnellino … a perli ma va …”.