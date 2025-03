Stefania Orlando ha conquistato il pubblico del Grande Fratello grazie alla sua personalità schietta e alla capacità di analizzare con lucidità le dinamiche all’interno della casa. La sua partecipazione al reality ha messo in luce non solo il suo temperamento deciso, ma anche la sua propensione a esprimere apertamente le proprie opinioni, soprattutto nei confronti di alcuni concorrenti come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Fin dalle prime settimane, Stefania ha manifestato dubbi sulla sincerità della relazione tra Shaila e Lorenzo. In diverse occasioni, ha espresso il sospetto che il loro rapporto fosse costruito a beneficio delle telecamere, ritenendo eccessive le loro dimostrazioni d’affetto e i frequenti litigi. “Non credo nella loro coppia”, ha detto più volte la concorrente, mettendo in dubbio soprattutto Lorenzo.

Grande Fratello, Stefania: “Appena possono mollano Chiara”

Nelle ultime ore Stefania ha espresso più volte la sua convinzione che appena Giglio, Shaila e Lorenzo ne avranno l’occasione, elimineranno Chiara Cainelli senza esitazioni. Le dichiarazioni di Stefania non sono passate inosservate e ovviamente la cosa è stata commentata sui social. Negli ultimi mesi Chiara, che si è avvicinata sempre di più a Shailenzo e a Zeudi e Giglio. Questo avvicinamento ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto perché è avvenuto subito dopo la fine del suo brevissimo flirt con Javier.

Dopo la rottura, Chiara ha trovato un forte punto di riferimento in Shailenzo e nella coppia, instaurando con loro un rapporto sempre più stretto. Il suo sostegno a Zeudi e Giglio è diventato sempre più evidente, tanto da prendere spesso posizione in loro difesa contro le critiche e le polemiche provenienti dall’altra fazione. Negli ultimi due mesi, questa presa di posizione si è fatta ancora più evidente. Chiara ha sempre ribadito il suo sostegno a Lorenzo, Shaila, Zeudi e Giglio, mostrando una fedeltà che non è passata inosservata agli occhi del pubblico.

Ma lo stesso è per gli Shailenzo, Giglio e Zeudi? Secondo Stefania Orlando no, perché appena il gruppo na avrà occasione, la prima vittima sacrificale del gruppo sarà proprio Chiara. “Appena possono Shaila, Lorenzo e Giglio fanno fuori Chiara”, ha detto la concorrente. “Stesso pensiero di Jessica CHAPEAU alle Queen”, ha commentato un altro utente.