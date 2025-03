Subito dopo la fine della puntata del Grande Fratello del 3 marzo, un’interazione tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma ha sollevato polemiche tra i telespettatori. Il pallavolista ha lanciato alcune battute alla coinquilina sulle sue preferenze tra uomini e donne, accompagnando le parole con occhiate di complicità nei momenti in cui Helena Prestes non era presente. Questo atteggiamento non è passato inosservato e ha infastidito una parte del pubblico, in particolare i fan della coppia Javier-Helena, noti come gli Helevier.

>> “Sto male, portami in confessionale”. Grande Fratello, Helena distrutta e in lacrime dopo la gita

In alcuni video che stanno circolando su X, si vede Martinez provocare Di Palma con il sostegno di Giglio. “Ti piacciono più i piedi delle donne o degli uomini? Ti piacciono più le ragazze o i ragazzi?”, ha domandato il 30enne, dando il via a uno scambio di battute e sguardi che non ha fatto piacere ai fan della sua relazione con Helena.





Grande Fratello, ancora polemiche su Zeudi ed Javier Martinez

Quando Zeudi ha cercato di interrompere la conversazione, che stava prendendo una piega sempre più intima, lo sportivo ha insistito: “Vieni qui, dai. Che bello parlare di questo”. La giovane ha replicato con tono ironico: “Che faccia stupida che fai, sei proprio un babà”.

Il comportamento di Javier ha scatenato le reazioni dei telespettatori, molti dei quali hanno evidenziato come il pallavolista si lasci andare a queste interazioni solo in assenza di Helena. I commenti su X non si sono fatti attendere: “Il copione si ripete, quando Helena non c’è, lui ne approfitta per flirtare. Basta”, “Che fidanzato esemplare”, “Spero che Helena lo mandi a quel paese dopo aver visto i video”, “Lui non merita l’amore di Helena”, “L’ha messa in imbarazzo con tutte quelle domande”.

Il modo da piacione con battute e sguardi di Javier continua a irritarmi il sistema nervoso.

“ ti piacciono più i piedi delle donne o dei maschi?“

“Ascolta ma ti piacciono più le ragazze o più gli uomini ?”

ma precisamente che te frega ?Addormentato nel bosco #Grandefratello pic.twitter.com/3CS1nz2B4p — FATOS 🎀 (@fatos29_) March 4, 2025

Oltre alle critiche per il suo atteggiamento con Zeudi, Javier si è trovato ad affrontare anche un lungo confronto con Helena. Durante la notte, i due hanno discusso a lungo su quanto accaduto nella 36ma puntata e, in particolare, sulla mancanza di supporto da parte di Martinez durante una lite tra Helena e Shaila. Helena ha espresso il suo disappunto, sottolineando di aspettarsi maggiore protezione da parte del compagno. Ha inoltre criticato il suo comportamento al ristorante la sera precedente e si è detta d’accordo con le osservazioni negative che Chiara gli ha rivolto in confessionale. Tuttavia, Javier non ha mostrato alcuna intenzione di cambiare atteggiamento. Il pallavolista ha chiarito che non modificherà il proprio modo di agire solo per accontentare la fidanzata, ribadendo la sua posizione con fermezza. Il clima nella casa del Grande Fratello si fa sempre più teso, e i fan restano in attesa di nuovi sviluppi tra i protagonisti di queste dinamiche intricate.