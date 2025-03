Al Grande Fratello, Mariavittoria ha deciso di aprirsi e raccontare delle difficoltà che ha affrontato nel passato, in particolare riguardo al suo rapporto con il cibo, una problematica che l’ha segnata profondamente e di cui, recentemente, si è accorta anche Helena Prestes. Mavi ha parlato dei suoi disturbi alimentari sono iniziati durante gli anni del liceo. “Ero una ragazza giovane, mi confrontavo con gli altri e lì è nata la mia sensazione di non essere abbastanza. Avevo sempre l’obbligo di eccellere a scuola, di essere la prima in tutto, e questo mi ha portato a sviluppare una sorta di mania del controllo”.

“Iniziavo a provare quella che chiamo ‘fame nervosa’: tornavo a casa, mangiavo senza sosta, poi mi sentivo costretta a vomitare. Il cibo era per me un modo per colmare i vuoti, mi sentivo piena, quasi dipendente da quella sensazione di sazietà”, ha proseguito nel raccontare il suo complesso rapporto con il cibo. Il suo aspetto fisico ha poi suscitato preoccupazioni tra le persone a lei vicine.

Leggi anche: “Dai che se ne va”. Grande Fratello, crollo di Lorenzo: in lacrime in giardino ma il pubblico non lo perdona





Grande Fratello, Shaila contro Mavi

Shaila ha espresso forti critiche nei confronti di Mariavittoria, commentando le sue difficoltà personali. La concorrente, infatti, ha parlato dei disturbi alimentari e delle crisi isteriche di Mariavittoria, dicendo che quest’ultima dovrebbe farsi curare. Le parole di Shaila hanno scatenato la reazione indignata del pubblico. Quello che ha maggiormente scatenato la reazione del pubblico è il fatto che solo poche ore prima, Mariavittoria aveva raccontato le sue esperienze dolorose legate ai disturbi alimentari.

In diretta, la concorrente aveva spiegato come, durante la sua adolescenza, il rapporto con il cibo fosse diventato una vera e propria lotta. Le dichiarazioni di Shaila sono state viste come una vera e propria mancanza di rispetto, soprattutto considerando che sono arrivate a distanza di poche ore dalla confessione di Mavi. In ogni caso, ciò che è emerso chiaramente è il sostegno che Mariavittoria ha ricevuto dai fan, che hanno mostrato una grande solidarietà nei confronti della concorrente, apprezzando la sua forza e determinazione nel parlare apertamente delle sue difficoltà.

maria vittoria ha un disturbo alimentare + bipolare e io devo sentire che le persone non possono stare dietro alle sue "crisi isteriche" perché dopo un po' uno si scoccia e "si andasse a curare" come se parlassimo di un raffreddore ma sputati in un occhiopic.twitter.com/d7xvua10Gf — mars 🕷 (@mersxxas) March 7, 2025

“Questa cosa è stata detta poche ore dopo aver saputo del disturbo alimentare per questo preciso motivo, in base a cosa vogliamo credere che se avessero saputo del bipolarismo non avrebbero fatto anche peggio? perché ad oggi questo è”, “Perché dite bipolare da dove nasce questo rumor ? Non scherziamo su queste cose e’ un medico deve esercitare”, si legge su X. E ancora: “E lei che va dietro a quel maniaco del controllo e violento non lo dice?”, “Pienamente d’accordo con te e non lo auguro a nessuno questi disturbi che a la Mavi“, “Questa è un cesso di persona”.