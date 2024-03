Incredibile ed inedite rivelazioni al Grande Fratello di Greta, che ha parlato di un ex fidanzato molto famoso. E il giudizio su di lui è stato a dir poco devastante, visto che ha raccontato cose negative sul suo conto. Davanti agli altri concorrenti e soprattutto ad un’Anita molto curiosa, ha rotto il silenzio svelando anche dei dettagli sotto il profilo intimo.

Dopo la puntata in diretta del Grande Fratello, Greta stava ancora discutendo dell’intervento di sua madre Marcella quando è spuntato fuori questo ex fidanzato famoso. Ed ecco che sono arrivate delle affermazioni poco lusinghiere nei suoi riguardi, che potrebbero adesso scatenare delle polemiche. Infatti, il video è già stato postato ovunque.

Leggi anche: “Comunicazione per voi”. Grande Fratello, le donne si precipitano ed è il delirio tra loro





Grande Fratello, Greta parla dell’ex fidanzato famoso: “Tutto fumo e niente arrosto”

Nella casa del Grande Fratello il discorso di Greta, che ha coinvolto anche l’ex fidanzato famoso, è stato il seguente: “Mia mamma si è lamentata, ma in parte la capisco. Lei non è che non vuole che io segua il mio cuore, ma sbagliavo a portare tutti i ragazzi da lei. Sì, in passato li ho portati tutti a casa, anche dopo cinque giorni di frequentazione. Lui? Quello che mi ha fatto più male tra gli ex. Male in che senso? Ah no, sotto quel lato era tutto fumo e niente arrosto“.

Sergio e Anita hanno ascoltato tutto e proprio quest’ultima ha fornito dei particolari in più sul vip: “Ma quello famoso? Quello dei film famosissimo e che adesso canta pure?”. E Greta: “Sì, è lui. Ma basta, non commentiamo oltre che poi qui mi chiamano in confessionale. Comunque su di lui ricordo una cosa. Appena sono tornata a casa mia mamma mi ha chiesto ‘e quindi com’è?’. E io ‘mamma è peloso!’. Proprio così le ho detto”.

Greta parla di un suo ex famoso:

“Tutto fumo e niente arrosto” pic.twitter.com/KPrEDBYlk5 — disagiotv (@disagio_tv) March 16, 2024

Non è stato fatto il nome di questo famoso attore e cantante, ma certamente nelle prossime ore siamo sicuri che i telespettatori si metteranno a caccia di dettagli per tirare fuori la sua identità.