“Ha accettato”. Arriva la bomba su chi sarà il conduttore della prossima edizione del Festival di Saremo, la prima senza Amadeus sul palco del Teatro Ariston come presentatore e direttore artistico. Il nome uscito fuori è quello di una artista top italiana, ma conosciuto in tutto il mondo. Un nome molto prestigioso che sicuramente darebbe un nuovo impulso alla lungo storia della kermesse canora.

Ereditare il testimone di Amadus non è facile. Sembra che la Rai in questi mesi abbia proposto la conduzione del festival a vari personaggi famosi, ma quasi tutti avrebbero preso del tempo per rifletterci sapendo che il confronto con quanto fatto in questi anni dal loro predecessore rischia di schiacciarli. Non avrebbe detto di no invece l’artista di cui si parla in queste ore come nuovo presentatore della gara canora. Sicuramente con lui al timone la Rai farebbe il record di ascolti.

Festival di Sanremo, svolta storica per il “dopo Amadeus”. Ecco chi condurrà e a che condizioni

Il Corriere della Sera nelle scorse settimane ha fatto una rosa di nomi: “Carlo Conti davanti a tutti. Antonella Clerici, ma non certo affiancata da qualcuno. Oppure Alessandro Cattelan. Defilato Paolo Bonolis. Il prossimo Festival di Sanremo dovrebbe mettere in primo piano uno di questi volti”. Il quotidiano aggiungeva: “La soluzione Bonolis darebbe sicure certezze, ma sembra poco praticabile per tre buone ragioni: la prima è che al di là delle dichiarazioni di facciata, l’idea non lo entusiasma fino in fondo; la seconda è che ha ancora un anno di contratto con Mediaset; da qui la terza, ovvero che per la Rai non sarebbe il massimo dal punto di vista dell’immagine presentarsi al suo evento più importante con un conduttore affittato dalla concorrenza” .

Nessuno di questi invece. Nome clamoroso per guidare Festival di Sanremo 2025. E’ quanto riporta Novella 200, con un aggiornamento: “Tuttavia oggi si è diffuso il rumor che coinvolgerebbe una nota cantante italiana. Secondo quanto riporta anche il sito All Music Italia potrebbe essere Mina, che da tempo si è ritirata dalle scene, la nuova direttrice artistica della kermesse. L’artista, secondo fonti esterne, avrebbe accettato l’offerta a patto di avere completa carta bianca”. Si apprende inoltre che Mina avrebbe posto delle condizioni precise, che al momento non si conoscono ancora pubblicamente.

La celebre cantante che da anni si è ritirata dalle scene tornerebbe quindi in televisione per il Festival di Sanremo. E non per partecipare alla gara, ma per presentarla. Una notizia bomba, che mette fine alle le varie ipotesi circolate nei giorni corsi.