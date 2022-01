Manca pochissimo all’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Sono stati annunciati i cantanti in gara, le co-conduttrici di Amadeus e ora anche tutti gli ospiti delle varie serate. Il conduttore ha scelto, come sempre, la vetrina del TG1 per un nuovo annuncio a sorpresa riguardante un nuovo ospite che calcherà il palco dell’Ariston. Come ricorderete, Amadeus ha annunciato la presenza a Sanremo del comico pugliese Checco Zalone, al secolo Luca Medici, da tempo desiderato dal conduttore.

Tra gli altri ospiti delle varie serate che calcheranno il palco dell’Ariston, quest’anno ci sono i Maneskin, vincitori di Sanremo 2021 e dell’Eurovision 2021. La seconda serata sarà allietata da Laura Pausini, che presenzierà al Festival per il secondo anno consecutivo. Un altro ospite musicale è Cesare Cremonini, che avrà una serata tutta per lui. Manca soltanto una sera: la quinta. Così, il padrone di casa ha aspettato il solito appuntamento con un telegiornale della sera e ha svelato il mistero.

Stavolta a Sanremo è stato il turno dei Meduza, uno dei gruppi musicali più famosi del mondo. Per chi non lo sapesse, i Meduza sono una band house formata da tre ragazzi italiani: Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Il trio, i cui brani sono cantati in lingua inglese, è nato nel 2019. Nello stesso anno è uscita la loro famosissima hit dance “Piece of Your Heart”.





Tanti li hanno rinominati i “Maneskin della dance”. A marzo 2021 sono stati la prima band a suonare nel noto talk show americano The Ellen DeGeneres Show. Inoltre, i Meduza sono stati eletti da Forbes artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2020. Per i tre ragazzi si tratterà della prima apparizione al Festival di Sanremo.

Da quello che ha anticipato Amadeus, i Meduza saranno presenti al Festival di Sanremo il 1 febbraio, lo stesso giorno in cui si esibiranno i Maneskin. Amadeus, nel dare l’annuncio, si è detto orgoglioso del fatto che si tratta di un gruppo, cosa che non molti sanno, formato da italiani. Le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus, una diversa a serata, saranno Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.