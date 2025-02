Domenica 9 febbraio 2025, alla vigilia dell’inizio del Festival di Sanremo, Carlo Conti è stato ospite di Fabio Fazio nel programma Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove. Questa partecipazione ha suscitato diverse reazioni, sia per la scelta del contesto televisivo che per alcune dichiarazioni rilasciate durante l’intervista. La presenza di Conti nel talk show di Fazio ha richiamato alla memoria l’ospitata di Amadeus e Fiorello nello stesso programma l’anno precedente. Nonostante Che Tempo Che Fa sia passato dalla Rai al Nove, il programma continua a dedicare ampio spazio al Festival di Sanremo, evidenziando una sorta di continuità nella promozione dell’evento.

Durante l’intervista, Fabio Fazio ha scherzato con Carlo Conti sulla durata delle serate sanremesi, affermando: “Ho fatto un calcolo e arriverai a 4 ore e 46 minuti di diretta, che è quanto una mia puntata”. Questa battuta è stata interpretata da alcuni come una sottile frecciatina alla Rai, sottolineando la lunghezza delle trasmissioni sia del Festival che del talk show.





La scelta di Carlo Conti di promuovere Sanremo su una rete diversa dalla Rai ha generato malumori all’interno dell’azienda pubblica. Alcuni osservatori hanno interpretato questa decisione come uno “schiaffo” alla Rai, sottolineando come, nonostante il regolamento del Festival preveda restrizioni per i vincitori riguardo alla partecipazione ad altri programmi televisivi, i conduttori scelgano piattaforme esterne per promuovere l’evento.

"Devo dire che è stato importantissimo il contributo dei social, del mondo del Web…adesso Sanremo lo commenti in tempo reale sui social, questa enorme piazza virtuale, che ci permette di parlare o sparlare di ciò che succede!"



"Ho visto il presentatore 'La prima sera chiamo gli AMICI' poi si scopre che gli amici sono la @AntoClerici e Gerry Scotti… va bene…"



Fabio Fazio, dal canto suo, ha commentato la presenza di Carlo Conti nel suo programma affermando: “La tv è una sola, un unico luogo nel quale alla fine ci si ritrova. Ogni domenica parlo dei programmi di tutte le reti infatti e molti sono della Rai, dove ho trascorso 40 anni della mia vita. Non può esistere alcun rancore”. Queste parole sembrano voler smorzare le polemiche, sottolineando l’unità del panorama televisivo italiano al di là delle singole emittenti.

“Carlo festeggi 40 anni in Rai. Anche io ho festeggiato 40 anni in Rai, te lo dico perché è un anno particolare!”



Non è mancata anche una “velata critica ad Amadeus”, secondo molti utenti dei social. Tutto nasce da questa frase: “Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello non verranno, si sono offesi. Mio figlio Matteo non verrà, preferisce rimanere a casa”. In molti sono certi lo abbia detto per antitesi alla figura del figlio di Amadeus, José, presenza fissa e protagonista di questi anni di Festival.

