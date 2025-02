Siamo ormai a ridosso dell’inizio di Sanremo 2025 e uno dei protagonisti sarà Antonello Venditti. Il cantautore sarà ospite della serata finale del Festival per ricevere un premio alla carriera da Carlo Conti. L’artista ha rilasciato un’intervista al Messaggero e ha espresso anche la sua preoccupazione sull’ultima vincitrice della kermesse musicale, ovvero Angelina Mango.

Da un po’ di tempo i fan sono allarmati per la salute di Angelina Mango, apparsa un po’ troppo magra e stanca, e a tal proposito è intervenuto anche Antonello Venditti, che si è soffermato non solo su di lei ma su tanti colleghi che purtroppo non vivono o non hanno vissuto situazioni positive.

Antonello Venditti preoccupato per Angelina Mango e la sua salute

Parlando di Sanremo, Antonello Venditti ha esclamato che “torno per la terza volta, a me del Festival non piace l’idea della competizione e la trovo veramente insopportabile. La parola vittoria non mi dà alcuna emozione, la gara a me, Francesco De Gregori e tanti altri fa questo effetto. Anni fa c’era addirittura il voto con le schedine dei Totip, come se i cantanti fossero dei cavalli”.

Poi Venditti ha citato anche Angelina Mango e la salute mentale dei cantanti. Infatti, ha spiegato al Messaggero che “l’anno scorso mi ha colpito molto la vicenda di Sangiovanni e ultimamente anche quella di Angelina Mango. Bisogna proteggerli, il successo fra euforia, alti e bassi può provocare danni seri. Tendenze suicide per esempio, lo so perché ci sono passato e mi accorgo subito se uno sta male. La parola magica che aiuta davvero è solo una: amicizia“.

A proposito di Angelina, ha postato un video della sua esperienza vincente sanremese e ha rivelato di essere pronta a seguire il Festival e a fare il tifo per i colleghi.