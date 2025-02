Fedez rilancia il gossip con una novità. Come molti sanno il rapper ed ex marito di Chiara Ferragni si appresta a cantare al Festival di Sanremo. Giusto pochi giorni fa Fabrizio Corona aveva diffuso una brutta notizia sul suo conto. A quanto pare l’artista avrebbe tentato il suicidio poco prima di presentare il brano alla kermesse musicale condotta da Carlo Conti: “Due giorni prima il suo vero amore gli dice che è finita per sempre”.

L’ex re dei paparazzi ha rivelato: “(Fedez) Mi chiama, la sua voce comincia a tremare e cade. ‘Bro, ho preso una boccetta di Minias, non posso sopportare questo dolore. Ti sto mandando un messaggio che ho scritto, se succede qualcosa fallo leggere ai miei figli’. Mi manda una lettera d’addio ai figli con scritto ‘Cari Leone e Vittoria’”. Adesso, invece, si torna a parlare della presunta amante storica di Fedez…

Leggi anche: “Abbiamo trovato un video”. Fedez e Angelica Montini, a Pomeriggio 5 le immagini della vacanza





Fedez a Sanremo: il nuovo tatuaggio e il suo significato

Sempre secondo Fabrizio Corona il vero amore, storico, di Fedez sarebbe Angelica Montini. Non ci sono conferme, ma dopo il tam tam mediatico sul suo nome la donna avrebbe deciso di lasciare l’Italia. Sono circolate anche voci sulla presunta volontà da parte del cantante di ritirarsi da Sanremo. Ma il suo entourage ha smentito tutto.

Oggi sembra tutto rientrato e Fedez pubblica sul suo profilo Instagram due foto direttamente dal palco dell’Ariston. In una è solo, nell’altra è in compagnia di Marco Masini e sembra che i due stiano provando (canteranno insieme “Bella stronza” nella serata cover, ndr). Ebbene i più attenti hanno notato un dettaglio che sta riaccendendo il gossip.

Sembra che il destinatario della canzone non sia Chiara Ferragni, ma proprio Angelica. E c’è curiosità di capire se Fedez abbia aggiunto una barra scritta ad hoc per l’occasione. In ogni caso l’artista ha sfoggiato un nuovo tatuaggio, sul collo, una scritta in latino che recita: “Temet nosce” e cioè “Conosci te stesso“. Che sia un messaggio per gridare al mondo la sua voglia di ricominciare, di rimettersi in gioco, di ripartire da sé stesso?

“Te lo sei sc***”. Fabrizio Corona svela il nome del presunto amante di Chiara Ferragni