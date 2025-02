Grandi emozioni in vista di Sanremo 2025. Il Festival inizierà ufficialmente martedì 11 febbraio e vedrà la direzione artistica di Carlo Conti, ma c’è già chi sta piangendo alla vigilia della kermesse musicale più attesa in Italia. Simone Cristicchi porterà in gara un brano meraviglioso, infatti da quando sono usciti il titolo e il testo sono tutti rimasti senza parole. E le lacrime hanno coinvolto pure un conduttore.

Il presentatore in questione ha intervistato Simone Cristicchi in previsione della sua partecipazione a Sanremo 2025, ma non è stato in grado di trattenere le lacrime. Ha dunque pianto davanti all’artista vincitore nel 2007 con la canzone Ti regalerò una rosa, poi è scattato anche un abbraccio che è stato trasmesso durante il Primafestival su Rai 1.

Sanremo 2025, lacrime per il conduttore durante l’intervista a Simone Cristicchi

Il titolo della canzone di Simone Cristicchi è Quando sarai piccola ed è dedicata alla sua mamma malata. Infatti, il brano si rivolge al rapporto con la propria madre e al fatto che, a causa della malattia, i ricordi sono cancellati. Il conduttore prima di Sanremo 2025 ha esordito così con l’artista: “Ascoltandoti, anche in prova, non c’era nessuno che non si fosse commosso”.

A commuoversi è stato il conduttore del Primafestival, Gabriele Corsi, che ha aggiunto con le lacrime agli occhi: “C’è chi dice che il dolore condiviso è più leggero, non so se sia così ma io dico semplicemente grazie“. Ed è scattato un intenso e sentito abbraccio con Cristicchi. Poi sui social il presentatore ha voluto ringraziare anche tutto il pubblico per l’affetto dimostrato.

Queste le parole di Corsi sui social: “Grazie, lo ripeto, non mi vergognerò mai delle mie lacrime. Vi voglio bene”. Gabriele ha proprio nella sua famiglia un problema simile, infatti suo padre ha l’Alzheimer e lui ne ha parlato in un suo libro. Quindi, questa canzone lo ha colpito profondamente.