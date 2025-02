Sta facendo discutere parecchio ciò che è successo poco prima dell’inizio di Sanremo 2025. Barbara D’Urso ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram e in tanti hanno immaginato che ce l’avesse in qualche modo con Carlo Conti. Infatti, sicuramente ci ha messo dell’ironia in questo filmato, eppure il messaggio lanciato potrebbe nascondere altro.

Si è parlato tanto di Barbara D’Urso e della sua momentanea assenza dalla televisione. C’era chi avesse ipotizzato che potesse andare a Sanremo 2025, ma sono state fatte scelte differenti. Ciò che ha mostrato la conduttrice per molti è interpretabile come una sorta di frecciatina a Carlo Conti, ma andiamo a scoprire insieme perché.

Sanremo 2025, la stoccata di Barbara D’Urso a Carlo Conti

Anche stavolta Barbara D’Urso non ha trovato posto al Festival, quindi la pubblicazione del video social su Sanremo 2025 è parso come una stoccata a Carlo Conti, sebbene non lo abbia mai nominato esplicitamente. Innanzitutto lei ha esordito con questa frase: “Ecco come mi sono preparata per Sanremo“. Si è mostrata con un abito elegante, poi all’improvviso si è capito dove stesse realmente andando.

Ma ovviamente Barbara non era a Sanremo, infatti ha iniziato a sfilare e ha raggiunto il divano della sua abitazione, pronta a seguire la kermesse musicale in televisione. Al suo fianco una sua amica a farle compagnia. Lei, che non è mai stata invitata al Festival, potrebbe aver fatto una provocazione al collega, anche se non ne possiamo avere la certezza assoluta.

Tanti i complimenti ricevuti dai suoi fan sotto il suo video Instagram. Tanti follower le hanno augurato di condurre o partecipare anche in qualità di ospite ad un futuro Sanremo.