La serata inaugurale del 75° Festival di Sanremo, che si è svolta ieri, 11 febbraio 2025, al Teatro Ariston, ha segnato il ritorno di Carlo Conti come conduttore e direttore artistico. Affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, Conti ha presentato una serata ricca di emozioni e musica di alta qualità. Tutti i 29 artisti in gara nella categoria “Campioni” si sono esibiti, offrendo al pubblico un’ampia varietà di generi e stili musicali. La giuria della Sala Stampa, Tv e Web ha avuto il compito di valutare le performance, stilando una classifica provvisoria dei primi cinque artisti, presentata in ordine casuale.

>> “Maria De Filippi ha detto no”. Sanremo 2025, la notizia prima del Festival: cosa è successo con Carlo Conti

Questi artisti hanno particolarmente colpito la giuria con le loro esibizioni, distinguendosi per originalità e presenza scenica. La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti illustri e momenti di intrattenimento che hanno reso l’evento ancora più speciale. L’ospite musicale è stato Jovanotti, ma sul palco è arrivato anche Marco Tamberi e non solo. Una serata che è scivolata via con circa 20 minuti di anticipo rispetto alla scaletta originale.





Sanremo 2025, ecco la classifica della prima serata: i 5 migliori

Un ottimo esordio quindi per Carlo Conti, questo sembra evidente. Gerry Scotti mattatore della serata, è stato forse il più divertente di tutti. Non è mancata la solita retorica da Festival, con il videomessaggio di Papa Francesco e la canzone condivisa da due artiste con nazionalità in antitesi: Palestina e Israele. La classifica, come dicevamo ha visto 5 campioni, ma in ordine casuale.

🎤 Simone Cristicchi

🎧 Quando sarai piccola

L’esibizione integrale è su RaiPlay

In audio su RaiPlay Sound #Sanremo2025 pic.twitter.com/RvARRYdOMC — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 11, 2025

🎤 Giorgia

🎧 La cura per me

L’esibizione integrale è su RaiPlay

In audio su RaiPlay Sound #Sanremo2025 pic.twitter.com/9FIyY1upxT — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 11, 2025

Questi sono: Giorgia, Brunori Sas – Lucio Corsi, Achille Lauro, Simone Cristicchi. Non c’è un primo, ma sui social il pubblico è impazzito per Giorgia, Cristicchi e Lucio Corsi. Il Festival proseguirà con altre quattro serate, durante le quali gli artisti continueranno a esibirsi e a essere valutati da diverse giurie, inclusa quella del pubblico attraverso il televoto.

🎤 Brunori SAS

🎧L'albero delle noci

L’esibizione integrale è su RaiPlay

In audio su RaiPlay Sound #Sanremo2025 pic.twitter.com/o8U9wTSnrj — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 11, 2025

🎤 Lucio Corsi

🎧 Volevo essere un duro

L’esibizione integrale è su RaiPlay

In audio su RaiPlay Sound #Sanremo2025 pic.twitter.com/oESAuLqyXj — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 11, 2025

L'esibizione completa di Incoscienti Giovani per chi se la volesse salvare 🫶🏻#Sanremo2025 #AchilleLauropic.twitter.com/DNUTqbEfNR — Achille Lauro Fan Account 🦋💐 (@laurofanaccount) February 11, 2025

La competizione si concluderà sabato 15 febbraio, quando verrà annunciato il vincitore di questa edizione. Dobbiamo dirlo poi, la prima serata ha offerto un assaggio promettente di ciò che ci aspetta nelle prossime serate, con esibizioni di alto livello e una competizione che si preannuncia avvincente. Non ci resta che attendere sabato notte per capire chi avrà la meglio.

Leggi anche: Festival di Sanremo 2025, la diretta della prima serata: scaletta cantanti, ospiti, conduttori