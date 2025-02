Festival di Sanremo 2025, la diretta della prima serata: scaletta cantanti, ospiti, conduttori

Il Festival di Sanremo 2025 è cominciato, col ritorno di Carlo Conti sul palco dell’Ariston nella veste di conduttore e direttore artistico. Con lui oggi, come co-conduttori, due big della televisione, due pezzi di storia del piccolo schermo: Antonella Clerici e Gerry Scotti. Conti ha raccolto una sfida importante dopo i numeri record garantiti da Amadeus.

Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo Conti

Qui tutti i cantanti di Sanremo 2025: chi sono, le loro vite, le loro storie, età, tutte le curiosità e le informazioni su di loro

Festival di Sanremo 2025, la diretta della prima serata di martedì 11 febbraio

Sono 29 i cantanti in gara, dopo la rinuncia di Emis Killa. La scaletta della serata segue l’ordine stabilito durante le prove generali di lunedì 10 febbraio: Gaia apre lo spettacolo, seguita da Francesco Gabbani, mentre i The Kolors hanno il compito di chiudere la serata. Tra le esibizioni più attese c’è quella di Jovanotti come ospite, ma Conti ha chiamato anche la cantante israeliana Noa e la palestinese Mira Awad per una toccante interpretazione di Imagine di John Lennon. Solo dopo l’una di notte vengono rivelati i nomi dei cinque artisti più votati della serata inaugurale, anche se senza un ordine di classifica preciso. E Carlo Conti lo ha già fatto sapere: si tira fino alle 1.30 della notte…





Scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2025: l’ordine d’uscita dei big in gara.

Gaia – Chiamo io chiami tu Francesco Gabbani – Viva la vita Rkomi – Il ritmo delle cose Noemi – Se ti innamori muori Irama – Lentamente Coma_Cose – Cuoricini Simone Cristicchi – Quando sarai piccola Marcella Bella – Pelle diamante Achille Lauro – Incoscienti giovani Giorgia – La cura per me Willie Peyote – Grazie ma no grazie Rose Villain – Fuorilegge Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento – La mia parola Olly – Balorda nostalgia Elodie – Dimenticarsi alle sette Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore Tony Effe – Damme ‘na mano Serena Brancale – Anema e core Brunori SAS – L’albero delle noci Modà – Non ti dimentico Clara – Febbre Fedez – Battito Lucio Corsi – Volevo essere un duro Bresh – La tana del granchio Rocco Hunt – Mille volte ancora Sarah Toscano – Amarcord Joan Thiele – Eco Francesca Michielin – Fango in paradiso The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Sembra che la 75esima edizione del Festival di Sanremo stia iniziando con grandi novità e sorprese! Carlo Conti è tornato alla conduzione dopo il lungo periodo di Amadeus, e questa edizione si prospetta ricca di momenti emozionanti. La presenza di Gianmarco Tamberi aggiunge un tocco speciale, soprattutto considerando il suo ruolo come campione olimpico di salto in alto. Il suo incontro con Jovanotti, un super ospite attesissimo, durante “L’Ombelico del Mondo” sembra davvero unico, con tamburi che risuoneranno non solo dentro l’Ariston ma anche nelle strade, creando un’atmosfera speciale.

Comincia il Festival di Sanremo 2025 e subito salta l’audio. Dopo infatti meno di 30 secondi la voce di Carlo Conti si è interrotta, lasciando la diretta in silenzio. Un problema che ha immediatamente causato l’ilarità di X e degli altri social newtork che seguono il festival. Poco dopo il presentatore ha introdotto la prima cantante in gara, Gaia.

Con l’omaggio al maestro Ezio Bosso, morto nel 2020 a 40 anni, si apre la prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il compositore e direttore d’orchestra si esibì al Teatro dell’Ariston nel 2016, quando già la malattia aveva in parte compromesso il suo fisico. Quell’anno il Festival era presentato da Carlo Conti.

La prima a esibirsi è Gaia con “Chiamo io chiami tu”.

Nessuna perdita di tempo. Carlo Conti annuncia il secondo cantante in gara, Francesco Gabbani, con “Viva la vita”.

Gerry Scotti lancia il terzo cantante in gara, Rkomi, con “Il ritmo delle cose”.

La gara procede spedita con Noemi e la sua “Se t’innamori muori”.

La gara riprende con Irama e la sua “Lentamente”.

Carlo Conti va in aiuto di Noemi, che nel suo abito lungo nero a sirena con lungo strascico bianco, ha qualche difficoltà nella discesa delle scale. Il conduttore le porge il braccio e insieme scendono la temibile scalinata dell’Ariston.

Emozione con il ricordo di Fabrizio Frizzi, lacrime di Antonella Clerici e i saluti della compagna del conduttore Carlotta Mantovan.

Cantano i Coma Cose con cuoricini

Torna in gara a Sanremo per la sesta volta Simone Cristicchi. Cristicchi racconta la malattia della madre, Luciana, che nel 2012 a 63 anni è stata colpita duramente da un’emorragia cerebrale mentre era da sola in casa.

Il testo di Quando sarai piccola

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei,

Ti starò vicino come non ho fatto mai.

Rallenteremo il passo se camminerò veloce,

Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce.

Giocheremo a ricordare quanti figli hai,

Che sei nata il 20 marzo del ’46.

Se ti chiederai il perché di quell’anello al dito

Ti dirò di mio padre ovvero tuo marito.

Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa.

Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Eeee… è ancora un altro giorno insieme a te,

Per restituirti tutto quell’amore che mi hai dato

E sorridere del tempo che non sembra mai passato.

Quando sarai piccola mi insegnerai davverochi sono,

A capire che tuo figlio è diventato un uomo.

Quando ti prenderò in braccio

E sembrerai leggera come una bambina sopra un’altalena.

Preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena.

Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Eeee… è ancora un altro giorno insieme a te,

Per restituirti tutto, tutto il bene che mi hai dato.

E sconfiggere anche il tempo che per noi non è passato.

Ci sono cose che non puoi cancellare,

Ci sono abbracci che non devi sprecare.

Ci sono sguardi pieni di silenzio

Che non sai descrivere con le parole.

C’è quella rabbia di vederti cambiare

E la fatica di doverlo accettare.

Ci sono pagine di vita, pezzi di memoria

Che non so dimenticare.

Eeee… è ancora un altro giorno insieme a te,

Per restituirti tutta questa vita che mi hai dato

E sorridere del tempo e di come ci ha cambiato.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte

Che non avrai paura nemmeno della morte

Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte

Adesso è tardi, fai la brava

Buonanotte

Sul palco di Sanremo entra Marcella Bella. Il pubblico canta e balla e sui social è una pioggia di complimenti per Marcella Bella. Stupenda e grintosa, molti la mettono in quota ”Loredana Bertè” come energia e bellezza.

Marcella BELLA💜 per me è la mia personalissima quota Loredana Bertè di quest'anno e la tiferò fino alla fine #Sanremo2025 pic.twitter.com/D46yzaH18y — Orchedy 🍓 ~ bamboliners era (@Paran0ic04ever) February 11, 2025

Entra Achille Lauro, elegantissimo. Sui social tantissimi commenti: “Achille Lauro in smoking tutto carino pulito elegante è il vero atto rivoluzionario #sanremo2025“, “#Sanremo2025 Achille Lauro in frac, moderno Rodolfo Valentino. Eleganza, charme senza tempo”.

#Sanremo2025 Achille Lauro in frac, moderno Rodolfo Valentino. Eleganza, charme senza tempo — Transiberiana 🎗 (@DanielaEster5) February 11, 2025

Sul palco dell’Ariston un momento di pace e solidarietà con due ospiti internazionali che rappresentano due culture unite dalla musica e da una profonda amicizia, la cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad. Le due artiste duettano in diretta in mondovisione sulle note di Imagine di John Lennon, una canzone che negli anni è diventata un vero e proprio inno alla pace.

Papa Francesco stupisce il pubblico con un messaggio di pace. Il silenzio all’Ariston e l’emozione sono palpabili. “Carissimo Carlo, – ha esordito il pontefice – ho ancora nel cuore il ricordo della Giornata mondiale dei bambini, lo scorso maggio. Tu eri con noi, con il calore umano che ti contraddistingue in quel bellissimo momento allo Stadio Olimpico, con i bambini di tutto il mondo”.

“Sai, la musica è bellezza, la musica è strumento di pace, una lingua che tutti i popoli in diversi modi parlano e che raggiunge il cuore di tutti. La musica può aiutare la convivenza“. “Penso in questo momento alla mia mamma, che mi raccontava e mi spiegava alcuni brani delle opere liriche, facendomi conoscere il senso di armonia e i messaggi che la musica può donare”.

“Pensando al tuo invito, penso direttamente a tanti bambini che non possono cantare. Non possono cantare, la vita e piangono e soffrono per le tante ingiustizie del mondo, per le tante guerre, le situazioni di conflitto. Le guerre distruggono i bambini, non dimentichiamo mai che la guerra sempre è una sconfitta“.

“Questo è quello che desidero 0di più, vedere chi si è odiato stringersi la mano, abbracciarsi e dire con la vita, la musica e il canto: la pace è possibile“. “Oggi tu lo stai facendo, e lo stai facendo attraverso la musica. Cercate di vivere delle belle serate. Rivolgo un saluto a tutti coloro che sono collegati, specialmente le persone che soffrono e a tutti voi”.

“E che la buona musica possa raggiungere il cuore di tutti. Sai, la musica può aprire il cuore all’armonia, alla gioia dello stare insieme con un linguaggio comune e di comprensione, facendoci impegnare per il mondo più giusto e fraterno. Grazie”.

Entra Giorgia, c’era tanta attesa per la canzone della cantante, che torna a Sanremo con il brano “La cura per me”.

Sul palco Willy Peyote con Grazie ma no grazie

willie peyote canzone approvata ragazziii #Sanremo2025 — D vs sessione | 9-1-1 era (@loverofnothingx) February 11, 2025

Rose Villain canta Fuorilegge, torna a un anno dal successo Click Boom. Sui social per molti utenti il brano è molto simile a quello portato lo scorso anno. C’è qualcuno che commenta un pancino sospetto della cantante… in maniera non proprio carina.

Rose villain praticamente ha cambiato il titolo alla canzone dell'anno scorso #Sanremo2025 — Alberto Rossi (@Alby_Rossi) February 11, 2025

Jovanotti è il super ospite della prima serata di Sanremo 2025. Carlo Conti l’ha fortemente voluto per portare una sferzata di ottimismo e buone vibrazioni sul palco della 75esima edizione del Festival della canzone italiana. È delirio all’Ariston per l’esibizione del cantante, braccato dal pubblico, una donna lo abbraccia e non lo molla, poi il bacio con la figlia che si trova in sala.

la signora che cerca di limonare Jovanotti la cosa più interessante e divertente della serata



RIDENDO

pic.twitter.com/z2uxe6sDbm — juliet💐 (@deadpoetstan) February 11, 2025

Una sorpresa così, proprio non ce la aspettavamo! Willie Peyote si è esibito nella prima serata di Sanremo 2025 con il suo brano “Grazie ma no grazie”. Ma chi è il corista che hanno inquadrato ad un certo punto nell’esibizione? È uno dei comici più bravi e geniali in Italia: Luca Ravenna. “Caffè, sigaretta, bagno e ci si vede stasera sul palco del teatro Ariston, a cantare”, ha scritto il comico sui social.

Jovanotti chiama sul palco il campione olimpico Gianmarco Tamberi. Il legame tra l’artista e l’atleta è consolidato da tempo. La scorsa estate, quando Tamberi alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stato condizionato da un calcolo renale, Jovanotti non ha fatto mancare il sostegno all’amico.

Durante l’ospitata, Gianmarco Tamberi ha annunciato la sua partecipazione alle prossime Olimpiadi. Lo sportivo ha deciso di non ritirarsi, come invece in molti avevano ipotizzato dopo alcune sue dichiarazioni.

Sul palco di Sanremo sale Elodie, bellissima in un abito di lurex argento e i capelli sciolti con una riga in mezzo. Semplice e meravigliosa come sempre, la cantante porta il brano “Dimenticarsi alle 7”. Sui social una marea di commenti sul suo outfit e sulla sua energia e bellezza. Ogni anno non sbaglia mai.

Dopo Elodie è il turno di Shablo. Il producer sale sul palco di Sanremo insieme a Tormento, pezzo di storia del rap italiano (ex Sottotono), Guè e Joshua.

🎤 Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento

🎧 La mia parola

L’esibizione integrale è su RaiPlay

In audio su RaiPlay Sound #Sanremo2025 pic.twitter.com/62WqCxC8Nn — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 11, 2025

Massimo Ranieri scende le scale dell’Ariston accolto dal lungo applauso del pubblico. Canta “Tra le mani il cuore”, un inno all’amore.

Se hai tra le mani un cuore

Un giorno crollerai

Sollevalo da terra

Comprendilo se torna stanco da una guerra

Se hai tra le mani un cuore

Tu tienilo in alto

E amalo in ginocchio su un altare

Che ogni tua ferita lo farà sanguinare

La vita intera con il cuore in mare

Il mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimane

Proteggilo dal freddo che c’è stato

E troverà la pace dopo quello che ha passato

Se hai tra le mani un cuore

È come sfidare Dio

Consegnalo al suo destino atroce

Un bacio come un padre, poi il segno della croce

La vita intera con il cuore in mare

Il mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimane

Proteggilo dal freddo che c’è stato

E troverà la pace dopo quello che ha passato

Tra le mani un cuore

Ma non lo puoi vedere

Non l’ho mai visto io

Neanche quando lo sporcai col rosso di un addio

E salverò il tuo cuore in fondo al mare

La vita l’ha spezzato e lui continua ad amare

Io ti proteggerò da quel che è stato

E troverai la pace dopo quello che hai passato

Io ti proteggerò da quel che è stato

E troverai la pace dopo quello che hai passato

Dopo quello che hai passato

Sanremo 2025 è davvero un evento che trasforma tutta la città, non solo il Teatro Ariston! Il Suzuki Stage in Piazza Colombo è diventato uno dei luoghi simbolo del festival, dove i visitatori possono godersi performance dal vivo in un’atmosfera più informale. Carlo Conti si collega per presentare la prima performance, quella di Raf. Sui social la domanda più frequnete è “Ma quanti anni ha Raf?”. Il cantante è nato il 29 settembre 1959 a Margherita di Savoia. Raf ha oggi 65 anni ed è del segno zodiacale Bilancia.

il fatto che raf abbia 65 anni mi lascia sempre basita #Sanremo2025 — Elena (@mercutiosqueen) February 11, 2025

Dopo Raf, sul palco di Sanremo sale Tony Effe e la sua “Damme ‘na mano”. Sui social c’è chi dice che il cantante abbia voluto portare sul palco Mannarino ma anche Califano. I pareri sono molti discordanti.

Tony Effe ne devi mangiare cereali sottomarca prima di arrivare a Mannarino #Sanremo2025 pic.twitter.com/8gEzrwDOlu — Valentina Pace (@Valentina_Pace) February 11, 2025

Siparietto tra Gerry Scotti e Antonella Clerici, che ricorda al pubblico l’inizio di The Voice, lanciando una frecciatina al collega che invece conduce su Mediaset Io Canto. “L’amicizia tra Gerry Scotti e Antonella Clerici va sopra ogni cosa, sopra le scelte editoriali, che generano attriti televisivi, i format copiati quà e là, che siano The Voice Senior su Rai1 o Io Canto Senior su Canale5, loro sono VERI AMICI”, si legge su Twitter.

L'amicizia tra Gerry Scotti e Antonella Clerici va sopra ogni cosa, sopra le scelte editoriali, che generano attriti televisivi, i format copiati quà e là, che siano The Voice Senior su Rai1 o Io Canto Senior su Canale5, loro sono VERI AMICI ❤️ #Sanremo2025 pic.twitter.com/Fo1dsWGjEK — Sτεʃλno (@ilGerrino92) February 11, 2025

Dopo il trapper, che si presenta con una canzone in romanesco molto lontana dallo stile delle sue canzoni, tocca a Serena Brancale con “Anema e core”.

Sul palco di Sanremo sale Brunori Sas