Sanremo 2025, ci siamo davvero ormai. Dopo la consueta conferenza stampa che precede di un giorno l’inizio del Festival, martedì 11 febbraio, ovviamente in prima serata e su Rai 1, Carlo Conti darà inizio alla kermesse musicale più attesa e chiacchierata dell’anno. E proprio durante l’incontro con i giornalisti, quello in cui il conduttore e direttore artistico illustra la scaletta della serata e gli ospiti in programma, si è lasciato andare a un momento di profonda commozione.

Carlo Conti ha infatti ricordato la mamma Loletta, scomparsa nel 2002. Rimasto orfano di padre a soli 18 mesi, è cresciuto con lei. E a lei ha dedicato qualche parola prima di commuoversi fino alle lacrime: “Scusate ma se parlo di mia madre… Non è mai mancata una sera, una tavola apparecchiata anche solo per noi due”.

Sanremo 2025, Carlo Conti voleva Maria De Filippi

Tornando al Festival, non è Sanremo senza musica, cantanti, super ospiti e look favolosi. Ma anche gossip. Ed ecco che proprio in queste ore arriva Giuseppe Candela che direttamente dalla città dei fiori racconta su Dagospia alcuni retroscena. Per esempio dove alloggia Carlo Conti questa settimana. Se Amadeus aveva optato per una camera all’Hotel Globo, struttura a tre stelle che sorge proprio di fianco al teatro Ariston, con tanto di passaggio interno, lui ha cambiato proprio zona.

Carlo Conti ha deciso di spostarsi di qualche chilometro, in un albergo della città di Bordighera, per la precisione il Grande Hotel del Mare per staccare da tutto e tutti per qualche ora. Ma Candela rivela anche un’altra curiosità: aveva provato a coinvolgere Maria De Filippi per il suo Sanremo 2025 ma a quanto pare la conduttrice Mediaset avrebbe detto di no.

Quando è stato richiamato dalla Rai per prendere le redini del Festival, Conti avrebbe contattato subito l’amica e collega proponendole ufficialmente di presentare in tandem, come nel 2017. Le avrebbe offerto diverse opzioni: dalle cinque serate del Festival insieme o anche solo la prima ma Maria De Filippi non avrebbe dato l’ok. Ha comunque guardato a casa Mediaset visto che ha scelto Gerry Scotti (insieme ad Antonella Clerici, ndr) per l’apertura.