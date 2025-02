Uno dei momenti più attesi della 75ª edizione del Festival di Sanremo è stata l’esibizione di Fedez, che ha calcato il palco dell’Ariston con un brano che già in fase di anteprima aveva suscitato curiosità e polemiche. Ma l’attenzione del pubblico non era rivolta solo alla performance del rapper: tutti gli occhi erano puntati anche su Chiara Ferragni, la sua ormai ex compagna, per carpire ogni sua reazione durante la diretta.

Fin dall’annuncio della partecipazione di Fedez a Sanremo 2025, il pubblico si è diviso tra chi attendeva la sua esibizione per il valore musicale e chi, invece, era più interessato alla reazione di Chiara Ferragni, con cui il rapper ha vissuto negli ultimi mesi una separazione sotto i riflettori. Il pubblico social, in particolare, era pronto a commentare ogni dettaglio della sua espressione.

Sanremo 2025, come ha reagito Chiara Ferragni mentre si esibiva Fedez

Secondo le indiscrezioni, Chiara Ferragni non era presente all’Ariston durante l’esibizione del rapper, preferendo seguire la serata da casa. Tuttavia, non sono mancati riferimenti e commenti da parte di alcuni utenti che avrebbero notato un like sospetto e qualche reazione social che ha acceso il dibattito tra i fan.

L’esibizione di Fedez è stata particolarmente intensa, con un testo che, secondo molti, avrebbe potuto contenere riferimenti alla sua vita personale e al difficile momento vissuto dopo la crisi con Chiara Ferragni. L’interpretazione del brano ha generato un’ondata di reazioni, con il pubblico diviso tra chi ha elogiato il rapper per la sua intensità emotiva e chi ha letto nella sua esibizione una sorta di messaggio indiretto alla sua ex moglie.

Dopo l’esibizione, il web si è letteralmente scatenato. Se da un lato molti fan hanno apprezzato la performance di Fedez, dall’altro non sono mancati coloro che hanno criticato il rapper, accusandolo di sfruttare la visibilità del Festival per lanciare messaggi personali. Anche la mancata reazione diretta di Chiara Ferragni ha fatto parlare: alcuni la vedono come un segnale di indifferenza, altri come una scelta di stile per evitare ulteriori polemiche. Infatti, l’imprenditrice digitale ha semplicemente postato un selfie da Dubai mentre era a letto alle 2 di notte. Ha solamente scritto: “Buon Sanremo per chi lo festeggia“, ma poi nessun altro commento.

Non è chiaro se Chiara Ferragni deciderà di rompere il silenzio su quanto accaduto, magari con un commento ufficiale o una dichiarazione più esplicita. Nel frattempo, i fan della coppia – o meglio, degli ormai ex Ferragnez – continuano a seguire ogni sviluppo della vicenda con grande interesse.