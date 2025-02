Anche Sanremo 2025 potrebbe passare alla storia come un Festival con qualche polemica di troppo. L’indiscrezione delle ultime ore è infatti abbastanza sorprendente, dato che due cantanti non andrebbero per niente d’accordo. Non ci sarebbe stato nemmeno un saluto e quindi la situazione è da monitorare, visto che le tensioni potrebbero pure aumentare nel corso delle prossime serate.

La notizia è stata subito diffusa da persone che lavorano proprio a Sanremo 2025. Questi due cantanti si sarebbero evitati e non si sarebbero neanche salutatii. Spuntata fuori anche la possibile motivazione di questo rapporto non amichevole tra gli artisti in questione, che in passato hanno avuto dei problemi.

Sanremo 2025, tensione tra due cantanti: “Nemmeno si salutano”

Questi due cantanti, che ovviamente si sono esibiti nel corso della prima serata di Sanremo 2025, si eviterebbero completamente forse proprio per non innescare liti o altro. A riportare questo rumor dal backstage è stata una persona che lavora per il Festival, che ha subito contattato l’influencer Deianira Marzano per metterla al corrente di questa vicenda.

Questa l’indiscrezione rilanciata prima dell’inizio del Festival, ma che ora si sta diffondendo anche nel post-prima serat: “Deia, lavoro dietro le quinte, quindi preferisco rimanere anonima. Ti posso dire che tutti si sono parlati e salutati, tranne Fedez e Rkomi. Come mai?”. E il sito Ilsussidiario.net ha ipotizzato la ragione di questa tensione.

Nel 2022, quando sia Fedez che Rkomi lavoravano come giudici di X Factor, avevano avuto un forte contrasto per la concorrente Joelle. Probabile che non abbiano mai chiarito del tutto e da qui la presunta volontà di negarsi anche il saluto.