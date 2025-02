Nella serata dell’11 febbraio è finalmente iniziato Sanremo 2025. Diretto e condotto da Carlo Conti, il presentatore Rai è stato affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti. Importante anche il contributo musicale di Jovanotti, che ha fatto divertire tutti con le sue canzoni. Ma è successo un imprevisto durante l’esibizione di Francesca Michielin, la penultima in ordine di scaletta.

Infatti, verso la fine della prima serata di Sanremo 2025, Francesca Michielin stava per iniziare il suo brano Fango in paradiso, quando improvvisamente ha urlato qualcosa interrompendo tutto. La performance non è cominciata immediatamente e si è avvicinato Carlo Conti, che si è preoccupato di quanto stesse accadendo.

Sanremo 2025, Francesca Michielin urla e si ferma: cosa è successo

Poco prima di cantare il suo brano in gara a Sanremo 2025, Francesca Michielin ha urlato: “No, aspettate“, scatenando l’immediata reazione di Conti. La cantante è poi stata inquadrata dalle telecamere e sul suo viso si è subito notato un certo imbarazzo, visto che era appena successa una cosa imprevedibile che non poteva permetterle di esibirsi.

Alla Michielin era caduto improvvisamente il suo auricolare, quindi ha dovuto sistemarlo bene prima di cantare. Conti ha allora esclamato: “Tutto bene? Sistemiamo qui tutto, l’auricolare e ripartiamo da capo. Tutto bene Francesca?”. E l’artista ha risposto: “Sì Carlo, tutto bene”. Ha chiesto scusa al pubblico e poi ha dato vita ad una performance che è piaciuta a molti.

L’esibizione musicale è andata in porto senza altri problemi e Francesca Michielin ha ringraziato Conti, anche perché l’ha aiutata ad entrare in scena vista la caduta dei giorni scorsi e presumibilmente un po’ di dolore che ancora avvertiva.