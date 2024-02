Sanremo 2024, le polemiche per quello che passerà alla storia come il festival dei record non si fermano. La serata finale del 74° Festival di Sanremo ha conquistato 14.301.000 spettatori pari al 74.1% (qui gli ascolti della finale del 2023 – qui gli ascolti story di tutte le finali), preceduta dall’anteprima Sanremo Start, dalle 20:47 alle 21:22, a 14.615.000 spettatori e il 61.2%. Nel dettaglio la prima parte, dalle 21:27 alle 23:31, ha raccolto 17.281.000 spettatori (70.8%) mentre la seconda parte, dalle 23:34 alle 1:59, ha raccolto 11.724.000 spettatori (78.8%).

Il miglior risultato dei festival targati Amadeus: Sanremo 2023 ottenne 12.256.000 spettatori con il 66,04% di share. Sanremo 2022, 13.380.000 spettatori con il 64.9% di share. Sanremo 2021, 10.715.000 spettatori con il 53.5% di share. Sanremo 2020 ottenne 11.477.000 spettatori con il 60.60% di share. Intanto, come detto, le polemiche non mancano.





Sanremo 2024, J-Ax: “Geolier vero vincitore del festival”

Dopo la vittoria di Angelina Mango, J-Ax ha espresso il suo malcontento sulle storie Instagram. Scrive sui social: “Amadeus hai cambiato tante cose in meglio, adesso bisogna eliminare le “giurie”. Grande Geolier, per noi hai vinto tu! #Potereallepersone”. Il rapper ha voluto chiarire che secondo lui, la vittoria sarebbe dovuta andare in mano a chi ha saputo conquistare il pubblico da casa, che dovrebbe essere sovrano assoluto.

Sul caso Geolier era intervenuto anche Roberto Saviano, difendendo il cantante. “Geolier è ascoltato da migliaia di persone in tutta Italia. Qual è il complotto? Migliaia di persone che votano un artista napoletano? Che ca***te… Napoli è una delle città più giovani in Italia in un paese che sta demograficamente morendo, molti giovani a Napoli usano il televoto che il pubblico più maturo non sa usare”.

E poi ancora: “Geolier porta il napoletano sul palco di Sanremo. La trap e l’hip hop napoletano hanno fatto scuola… Quindi? Qual è il problema? Geolier è nato in un quartiere difficile, so che si è allontanato da certi ambienti. L’aereo privato? Ok, una cafonata tipica degli artisti della trap e dell’hip hop… E allora? Qual è il problema? Certamente bisognerà non farlo vincere, no?”.