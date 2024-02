Sanremo 2024, cosa è successo durante le votazioni. Un’edizione densa di colpi di scena quella appena conclusasi del 74esimo Festival della musica italiana. Angelina Mango si qualifica il primo posto sul podio, stravincendo agli occhi degli italiani. Il secondo posto è invece di Geolier, rapper di origini napoletane, che ha deciso di esibirsi con un brano interamente scritto e cantante in dialetto. Ed è proprio sull’artista che si sono incentrale le attenzioni e anche alcune polemiche.

Cosa è successo durante le votazioni a Sanremo 2024. La quarta serata delle cover si è conclusa con fischi e disappunto da parte della platea. Il primo posto è andato infatti al rapper napoletano che ha ricevuto la percentuale più alta di voti da parte del pubblico a casa.

Cosa è successo durante le votazioni a Sanremo 2024. Prima la scoperta poi la smentita: “Lo pensavate davvero?!”

Una votazione che come ormai è noto è andata incontro a non poche polemiche di varia natura e che regalano ulteriori dettagli e scoperte anche all’indomani della premiazione finale, che ha visto Angelina Mango qualificarsi al primo posto e con il gettonatissimo premio in mano. Ma cosa è successo durante le votazioni finale è presto svelato.

Ma al di là di ogni tipo di polemica, Geolier resta comunque uno degli artisti più desiderati al podio da parte del pubblico a casa. E si è fatto veramente di tutto per destinare al rapper il premio più ambito. Proprio come si apprende sui social, a Nola una paninoteca avrebbe comunicato “uno sconto del 20%” per chi avrebbe appunto votato il rapper.

BOH RAGAZZI QUA SIAMO ALLA FOLLIA PIÙ TOTALE.

Dobbiamo vedere anche se è legale tutto ciò.#Sanremo2024 pic.twitter.com/RhaLjrFDdI — ¥le | sanremo era 💐 ✨🍉 (@yleniaindenial1) February 10, 2024

“Arriva alla cassa e ordina i tuoi panini. Prima di chiudere il conto vota live Geolier mostrandoci i 5 voti”, ha annunciato la paninoteca di Nola. Ma poco dopo la scoperta, da parte dei titolari della paninoteca è giunta la smentita. “Un post goliardico”, avrebbero ammesso. “Pensavate veramente che verranno persone a comprarsi un panino di 10 euro e mettere 5 voti pagando 2,5 euro e risparmiare 2?”