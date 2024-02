“Facciamo i conti dopo!”. Sanremo 2024, Francesco Renga lo vede e sbianca: lascia il palco e corre in platea

Sanremo 2024, la frase di Francesco Renga in diretta tv. Anche la 74esima edizione del Festival della musica italiana ha il nome della vincitrice ed è quello di Angelina Mango. Sono stati 30 gli artisti in gara a esibirsi sul palcoscenico dell’Ariston e tra questi anche l’ex marito di Ambra Angiolini che si è esibito in coppia con Nek portando il brano “Pazzo di te” che però non è riuscito a qualificarsi tra i primi posti in classifica. Ed è dopo l’esibizione del brano che Francesco Renga ha proferito una frase che ha fatto sorridere i presenti.

La frase di Francesco Renga in diretta tv fa sorridere il pubblico. Un brano che parla di amore e di determinazione nonostante le fragilità: “L’amore è nobile, è fatto di un metallo indistruttibile”, hanno cantanto Renga e Nek davanti alla platea dell’Ariston. Peccato solo che nonostante la grinta e la bravura, la coppia di cantanti non sia riuscita a posizionarsi tra i primi posti in classifica.

La frase di Francesco Renga in diretta tv fa sorridere il pubblico: “Facciamo i conti dopo…”

Ma al di là del risultato conseguito, il successo non è messo in discussione. Francesco Renga ha deliziato il pubblico con simpatici siparietti con la figlia Jolanda, seduta in poltrona. Non appena papà Renga si è reso conto della figlia, non ha potuto trattenersi dal rivolgerle qualche battuta che ha alleggerito l’atmosfera dopo l’adrenalina data dall’esibizione.

Nello specifico, dopo l’ultima esibizione del brano, non appena ricevuto il mazzo di fiori, Francesco Renga con tanto di microfono in mano ha esordito dicendo alla figlia: “Ho dedicato Angelo vent’anni fa ad una donna che fa era una bimba”, ha detto Renga con tono commosso. E poi guardando verso la platea ha esclamato: “Dove sei?”. Jolanda ha dunque abbracciato il padre, per poi essere protagonista di un piccolo scherzetto in diretta tv.

Papà Renga sa come fare sorridere la figlia ed è così che avvicinandosi a Jolanda prosegue: “Scusa, devo fregare una borsa”. E accanto alla figlia anche il fidanzato Filippo, davanti a cui Francesco Renga si è lasciato scappare una battuta ironica: “Filippo”, le dice, “poi facciamo i conti dopo“. La platea dell’Ariston non ha potuto fare altro che sorridere, assistendo al tenero e simpatico siparietto tra padre e figlia.