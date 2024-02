Sanremo 2024, Fiorella Mannoia colta alla sprovvista. La 74esima edizione del Festival della musica italiana si avvia verso la serata conclusiva, quella che decreterà finalmente il nome della vincitrice o del vincitore. Fischi e proteste dalla platea dell’Ariston dopo aver scoperto la classifica finale della quarta serata, che ha qualificato il rapper Geôlier al primo posto. Ma al di là di ciò che accade davanti alle telecamere, anche il dietro le quinte non è da poco. Protagonista indiscussa del divertente scherzo, Fiorella Mannoia.

Lo scherzo a Fiorella Mannoia nel dietro le quinte, il video fa il giro del web. La cantante dai capelli rossi sta stupendo il pubblico italiano con il brano “Mariposa”, con un testo potente e con sonorità giocose e convincenti. E anche nel corso della serata dedicata alle cover non è certamente stata da meno. Prova ne è stato l’inchino di Francesco Gabbani dopo il duetto sulle note di ‘Che sia Benedetta’ e ‘Occidentali’s Karma’.

Leggi anche: “Vergogna, uno scandalo”. Sanremo 2024, fischi e urla dopo la classifica della quarta serata. Furia per il primo posto





Lo scherzo a Fiorella Mannoia nel dietro le quinte, il video fa il giro del web: “Mamma mia…”

E all’indomani della quarta serata, a circolare sul web tra i fan è il video di uno scherzo divertente avvenuto all’insaputa dell’artista proprio nel dietro le quinte del Festival. Cosa è successo è presto spiegato. La cantante si stava godendo qualche minuto di relax e stava ‘scrollando’ il suo smartphone quando all’improvviso è apparso ‘lui’ al suo fianco. Nello specifico le cose sono andate così: Fiorella stava commentando i meme su Sanremo.

Accanto alla cantante si siede proprio il Maestro Beppe Vessicchio che decide di restare in religioso silenzio. La cantante non si rende conto di nulla e prosegue a consultare le notizie, commentando anche una storia presumibilmente di cronaca. Fiorella esclama, pensando di avere accanto il proprio compagno Carlo: “Povera donna, stava per affogare…”, a questo punto sente dire “Cioè?”.

Fiorella Mannoia stava dando per scontato di avere al proprio fianco Carlo, e invece girandosi ha visto poi il maestro d’orchestra. Dopo qualche secondo di disorientamento è scoppiata a ridere esclamando: “Mamma mia ho pensato ma cosa è successo a Carlo? Gli è cresciuta la barba bianca!”. Il video è stato prontamente condiviso sul profilo social della cantante attirando numerosissime visualizzazioni e commenti dei fan divertiti.