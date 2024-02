Sanremo 2024, cosa si nasconde dietro al brano di Angelina Mango. È lei la vera scoperta dell’attuale edizione del Festival di Sanremo 2024: l’ex allieva di Amici e figlia d’arte ha lasciato l’intera platea senza parole. Un testo che riesce a posizionarsi già a partire dalla prima serata del festival tra i primi cinque posti in classifica. E il motivo del successo è presto svelato.

Il significato della canzone di Angelina Mango. La figlia d’arte conquista l’Ariston con il brano “La noia”, che segna il debutto della giovanissima cantante su uno dei palcoscenici più gettonati di sempre. Angelina, reduce dall’esperienza all’interno della scuola di Amici nel 2022 e dai brani di successo “Ci pensiamo domani” e “Che t’o dico a fa’”, adesso continua a mettersi alla prova e arrivare al pubblico in una veste ancora più luminosa e vincente.

Il significato della canzone di Angelina Mango: cosa si nasconde dietro le parole del testo

Con tra gli autori anche il nome di Madame, il brano di Angelina Mango riscuote un successo come poche volte accade. E questo anche grazie a un testo senza precedenti e che con la ‘noia’ nulla avrebbe a che fare: “Quanti disegni ho fatto/Rimango qui e li guardo/Nessuno prende vita/Questa pagina è pigra/Vado di fretta/E mi hanno detto che la vita è preziosa/Io la indosso a testa alta sul collo/La mia collana non ha perle di saggezza

A me hanno dato le perline colorate/Per le bimbe incasinate con i traumi/Da snodare piano piano con l’età/Eppure sto una pasqua guarda zero drammi”.

“Quasi quasi cambio di nuovo città/Che a stare ferma a me mi viene/A me mi viene/La noia/La noia/La noia/La noia/Muoio senza morire/In questi giorni usati/Vivo senza soffrire/Non c’è croce più grande/Non ci resta che ridere in queste notti bruciate/Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa/È la cumbia della noia/È la cumbia della noia/Total”. Ma il significato del testo va anche ben oltre le parole del testo.

Una riflessione sulle esperienze della vita e sulle conseguenze della scelte, il brano di Angelina Mango riprende alcuni passaggi che chiamano alla riscoperta della vita e di se stessi: la monotonia quotidiana, ovvero la noia, può diventare in tal senso anche il punto di partenza dal quale riprendere la corsa con maggiori attitudini e ben altre consapevolezze.