Sanremo 2024, la frecciatina di Amadeus in diretta tv. Sipario aperto al teatro Ariston di Sanremo per l’appuntamento con il festival della musica italiana più atteso di sempre. Queste le prime cinque posizioni conquistate dagli artisti in gara nel corso della prima serata del Festival: Loredana Berté con il brano “Pazza“, Angelina Mango con “La noia“, Annalisa con “Sinceramente“, Diodato con “Ti muovi“ e al quinto posto Mahmood con “Tuta gold“.

La frecciatina di Amadeus in diretta tv a Sanremo 2024. A conclusione della prima serata del Festival, è Loredana Bertè a posizionarsi sul gradino più alto del podio, superando al momento i 27 big e i tre provenienti da Sanremo Giovani. La cantante è rimasta senza parole e sui social ha voluto ringraziare tutti: “Grazie a tutta la stampa che mi ha regalato questo sogno! So che la classifica é parziale, ma ancora non ci credo. Vi amo“.

Quale migliore occasione per Amadeus se non quella di potersi togliere qualche sassolino dalla scarpa davanti alle telecamere di un programma tra i più seguiti di sempre? E infatti il conduttore ha ben pensato di cogliere l’occasione e prendere al balzo questa possibilità. La frecciatina arriva dritta e diretta all’Agcom, dopo i fatti avvenuti nel corso della precedente edizione della competizione canora.

Tutti ricorderanno quando la Rai è andata incontro alla salatissima multa pari a 175mila euro per pubblicità occulta. “Però ne ha incassati tanti la Rai grazie al Festival e grazie alla pubblicità, data anche dai social”, aveva detto Amadeus. “Vediamo se li dovrò pagare io, che sarà mai pagare 175 mila euro…? Vedremo cosa deciderà la Rai”, ha aggiunto in merito alla questione.

E allo scoccare di un anno, ecco la frecciatina di risposta a quei fatti: “Naturalmente sapete che Sanremo è sempre più social, ci sono occasioni per postare qualsiasi cosa, cerco di non usare molti termini, perché non sono social e quindi rischio di diventare boomer, ma usate i social. Poi devo stare attento sennò mi danno un’altra multa”, sono state le parole di Amadeus.