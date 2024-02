Sanremo 2024, Amadeus e Fiorello decidono di salutare il pubblico così. Si è concluso da poche ore il 74esimo festival della musica italiana. Ed è Angelina Mango a volare dritto all’Eurovision Song Contest dopo essersi aggiudicata il primo posto sul podio sanremese. Com’è noto al pubblico questa sarebbe stata l’ultima edizione per Amadeus alla conduzione dopo ben 5 grandi successi consecutivi. E per festeggiare, il condottore non poteva che salutare tutti in modo originale e unico.

Amadeus e Fiorello salutano così il pubblico italiano. Record di ascolti mai visti nella storia di Sanremo, così come centralini impazziti per raccogliere e smistare le votazioni: un vero successo quello conseguito per il palcoscenico dell’Ariston che conclude così la sua corsa prima di dare l’appuntamento alla prossima edizione 2025.

Leggi anche: “Ecco quanto ha vinto Angelina Mango”. Sanremo 2024, il montepremi dopo la vittoria e cosa si porta a casa (VIDEO)





Amadeus e Fiorello salutano così il pubblico italiano: “Sono stati cinque anni bellissimi, Sanremo si ama sempre”

Ed è Ama a raccogliere consensi e applausi. Il conduttore, dopo ben 5 edizioni del festival, saluta il pubblico in modo originale, affiancato dal compagno di avventura e amico di sempre, Fiorello. I due hanno deciso di salutare il pubblico uscendo di scena in carrozza. Un momento emozionante per tutti i presenti. Il video del momento non poteva che diventare virale.

“I sogni son desideri di felicità”, hanno affermato nel cuore della notte a festival concluso, “Ti amiamo Ariston”, hanno urlato aspettando la carrozza che di lì a poco li avrebbe fatto sfilare al cospetto dei presenti lanciati in sorrisi, applausi e congratulazioni. I due sono dunque saliti a bordo di una carrozza bianca, imprimendo nella memoria un’immagine che resterà incisa nella storia del festival della musica italiana.

Avete dato nuova vita a Sanremo. GRANDISSIMI



Ciao Amadeus, Ciao Fiorello#sanremo2024

pic.twitter.com/f70c1wucVC — Gheb Twitta Cose👾 (@ilGheb) February 11, 2024

“Sono stati cinque anni bellissimi, Sanremo si ama sempre“, ha detto ancora Amadeus con occhi commossi prima di salutare tutti sulle note de I sogni son desideri, proprio come ogni più bella favola meriterebbe di concludersi. E sulla decisione di Ama di concludere così la sua esperienza all’Ariston, Fiorello ha scherzato: “Ne riparliamo ad agosto, quando gli viene la malinconia”.