A poche ore dalla finalissima di Sanremo 2023 si è svolta la conferenza stampa e Chiara Ferragni è stata assente. Subito gli occhi dei giornalisti si sono fiondati su questa mancata presenza della co-conduttrice, che torna dunque ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi dopo l’esordio di martedì scorso. Tutti sono rimasti sorpresi da questa decisione che non sembrava nell’aria e ovviamente la domanda su di lei non poteva mancare. Alla fine è arrivata la spiegazione ufficiale sull’imprenditrice digitale.

A parlarne è stato il direttore di Rai1, Stefano Coletta, che prima della finale di Sanremo 2023 è intervenuto in conferenza stampa dove si è concentrato anche su Chiara Ferragni e il fatto che fosse assente. Ma c’è stato anche spazio per un battibecco con la stampa legato a Fedez e alle polemiche innescate da Fratelli d’Italia per il suo intervento politico: “Fedez si è rifiutato di consegnare il nuovo testo e quindi non l’ho letto. La mia indicazione e del vice è sempre stata quella di non fare riferimenti politici”.

Sanremo 2023, in conferenza stampa Chiara Ferragni assente: il motivo

Poi su Fedez, Stefano Coletta ha aggiunto: “Dimissioni? Se un dirigente dovesse rispondere di tutto quello che succede in diretta, allora dovremmo dimetterci tutti: ciò che improvvisamente avviene in diretta non è controllabile”. Quindi, parlando ancora di Sanremo 2023, ci si è anche soffermati su Chiara Ferragni. Che era assente per una ragione particolare, che probabilmente la Rai pensava che tutti dessero per scontata. Invece sono stati chiesti lumi sulla questione ed è arrivata la risposta del direttore di Rai1.

Interpellato sulla questione, Coletta ha spiegato così l’assenza di Chiara Ferragni alla conferenza stampa: “La Ferragni è stata qui il primo giorno e quindi l’incontro con i giornalisti è stato fatto“. Nessun caso intorno alla co-conduttrice, che sarà regolarmente al suo posto nella serata dell’11 febbraio. Anche se molti non hanno gradito questa scelta, visto che avrebbe potuto rispondere a diverse domande prima dell’atto conclusivo della kermesse musicale. Ma il pubblico potrà ammirarla sul palco dell’Ariston.

E nelle scorse ore Maurizio Costanzo ha ipotizzato un futuro alla Rai per i Ferragnez: “Chissà che qualcuno non le proponga uno show televisivo col marito. Sarebbe curioso, no? E sarebbe anche un modo per avvicinare il pubblico più giovane al piccolo schermo. Lui è reduce da X Factor, dove ha fatto il giudice per anni, quindi ha l’esperienza per lanciarsi con la moglie”.