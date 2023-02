Chiara Ferragni apre il profilo Instagram ad Amadeus. È successo in diretta, durante la prima puntata del festival di Sanremo 2023. Se non lei, chi poteva convincere il conduttore ad attivare un profilo social tutto suo? Chiara Ferragni lo ha fatto in diretta, pubblicando un selfie scattato sul palco dell’Ariston con Amadeus e Gianni Morandi.

Chiara Ferragni si è prestata ad aiutare il conduttore a sbarcare sui social. Amadeus è presente su Instagram, ma con un profilo condiviso insieme alla moglie Giovanna Civitillo (@giovanna_e_amadeus). L’influencer, quest’anno co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi, ha quindi aperto il profilo Instagram ad Amadeus @amadeusonoio.

Sanremo 2023, Chiara Ferragni crea il profilo Instagram di Amadeus

“Hai ancora un profilo di coppia alla tua età? Non va bene”, ha detto Chiara Ferragni facendosi prestare il telefono da Giovanna Civitillo, moglie del conduttore, in prima fila insieme al figlio José Sebastiani. L’influencer prende lo smartphone e in diretta crea il profilo social individuale del direttore artistico di Sanremo 2023.

“Mi sono portata avanti con Giovanna e ho creato il tuo primo profilo personale: amadeusonoio. Ora vi taggo. Ragazzi, mi raccomando, seguitelo tutti, abbiamo la prima foto sul profilo”, ha detto in diretta Chiara Ferragni mostrando il nuovo profilo Instagram del conduttore del Festival 2023.

Come detto, la prima foto è un selfie realizzato in tempo reale sul palco con Amadeus e Gianni Morandi. Nel giro di poche ore Amadeus ha totalizzato migliaia di follower. Nella tarda mattinata di mercoledì 8 febbraio il profilo del conduttore del Festival di Sanremo è arrivato a 664mila follower. In poche ore ha superato anche il profilo di Giovanna Civitillo, che conta 610mila follower.