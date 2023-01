Sanremo 2023, l’annuncio di Amadeus. Un appuntamento attesissimo quello con la competizione musicale che andrà in onda sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. A distanza di poco meno di un mese dal fatidico ‘start’ e tra tante indiscrezioni messe in circolo negli ultimi giorni, accanto al nome di Amadeus affiancato da Gianni Morandi e da Chiara Ferragni nella serata di debutto e in quella della finale, ecco i nomi delle due co-conduttrici della kermesse.

Amadeus annuncia i nomi delle co-conduttrici di Sanremo 2023. Finalmente il pubblico italiano ha appreso la novità prevista sul palcoscenico dell’Ariston, dove ad affiancare il conduttore, ci saranno anche due donne. Lo avrebbe confermato Amadeus in persona nel corso della messa in onda del TG1 del 15 gennaio 2023. Dopo scrupolose riflessioni, la scelta è caduta sui nomi di un’attrice e di una sportiva. Ecco di chi si tratta.

Amadeus annuncia i nomi delle due co-conduttrici di Sanremo 2023: ecco di chi si tratta

La scelta è caduta su Chiara Francini e Paola Egonu. L’attrice sarà presente nel corso della serata del venerdì, mentre la sportiva nel corso della diretta del giovedì sera. Ma nel corso dell’ospitata, Amadeus avrebbe rivelato anche un’altra anticipazione. Stiamo parlando di una band musicale conosciuta in tutto il mondo che si esibirà sul palcoscenico durante la puntata del mercoledì sera. (“La super campionessa all’Ariston”. Sanremo 2023, Amadeus sceglie la nuova co-conduttrice).

Amadeus ha annunciato che tra gli ospiti previsti nel corso delle puntate di Sanremo 2023 saliranno sul palcoscenico anche i Black Eyed Peas. Mentre tra i nomi degli ospiti italiani, ad oggi risultano confermati come ospiti anche Albano, Massimo Ranieri e dulcis in fundo Mahmood e Blanco, rappresentanti dell’Italia nel corso dell’Eurovision Song Contest.

Ma se pensate che le sorprese siano finite qui, vi sbagliate. Un video girato in un hotel di Milano, avrebbe avuto come protagonisti Amadeus e gli ospiti d’eccezione: “Sono felice ed emozionato – ha detto Amadeus nel video, girato in un hotel nel centro di Milano – perché qui ci sono loro, li ho invitati alla prima puntata. I Pooh insieme. Accettate il mio invito?”, e la risposta dei diretti interessati poi inquadrati dalla camera: “Accettiamo. Quel palco è veramente magico, nel ’90 vincemmo con Uomini soli, poi siamo tornati come ospiti, poi nel 2016 presentammo per la prima volta la reunion, è un “siissimo”.