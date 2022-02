“Pezzo de me***!”. Sanremo 2022, Sabrina Ferilli clamoroso fuorionda: le telecamere hanno registrato tutto

Sanremo 2022, Sabrina Ferilli la regina della serata finale del Festival. Co-conduttrice di tutto rispetto al fianco di un Amadeus dall’energia inesauribile. Tra eleganza senza pari ma anche con ironia, Sabrina Ferilli ha colpito nel segno con il suo monologo ma non potevano di certo mancare anche i fuori onda dell’attrice. Uno in particolare.

“Sono io il mio monologo – le parole di Sabrina Ferilli – La mia storia, le mie scelte, la mia professione, la tenacia con cui mi sono presa quello che mi dovevo prendere sono le cose migliori che mi possano accompagnare su questo palco e che possano accompagnare ogni donna, ovunque: la nostra storia”, afferma seduta sugli scalini con al fianco Amadues.

“Se io ho scelto questa strada non è che non sappia cosa succede, quante cose sono da cambiare, quante da aggiustare, non è che sono una di quegli stolti come nel film “Don’t look up” che mentre la cometa va dritta verso la terra, si gira dall’altra parte e va su Telegram a vedere cosa succede. Ecco, no. Io non sarò mai questo”.





Ma oltre al palcoscenico, momenti indimenticabili anche durante il fuorionda. Pare che siano stati in molti gli utenti a commentare una frase pronunciata da Sabrini Ferilli. Mistero sul destinatario, che forse verrà svelato dalla stessa. Cosa ha detto? Ebbene, tutti hanno sentito un sonoro “Pezzo de mer**”, pronunciato poco prima dell’annuncio dei premi della critica.

O ancora “Nun ce sto”, in un altro momento della serata a microfoni ancora accesi da dietro le quinte. E poi quella mano ritratta davanti al conduttore. Insomma, cala un velo di mistero, ma cosa è davvero accaduto ancora non è del tutto chiaro.