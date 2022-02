“Dillo Amadeus, dillo”. Sabrina Ferilli a Sanremo, tutto vero: il conduttore conferma. Solo ora il curioso retroscena

Sanremo 2022, per la serata finale la co-conduttrice sarà un grande nome. Confermata la presenza di Sabrina Ferilli al fianco di Amadeus. Il retroscena sul momento in cui l’attrice ha ricevuto la proposta di prendere parte alla manifestazione musicale più rappresentativo di Italia è stato raccontato dalla diretta interessata. A pare ci sia di mezzo anche il figlio.

Non poteva che essere lei la diva pronta ad affiancare Amadeus nel corso della serata conclusiva che decreterà il nome del vincitore. Il pubblico italiano ha avuto modo di apprendere qualche piccola anticipazione sull’attrice nelle vesti di co-conduttrice e a poche ore dal suo esordio sul palcoscenico di Sanremo, il retroscena si fa interessante.

Una ad una, le co-conduttrici del Festival sono state contattate personalmente da Amadeus. Anche Sabrina Ferilli dunque ha risposto alla telefonata, un momento che ricorderà per sempre e che ha raccontato con queste parole in conferenza stampa. La rivelazione tira in ballo il figlio di 13 anni. Questa la rivelazione dell’attrice.





“Sapete chi ha convinto Amadeus a scegliermi per Sanremo? Mio figlio…Dillo… dillo”, rivolgendosi verso Ama: “Vero mi disse prendi la Ferilli, me lo chiedono anche i miei compagni di classe perché lei dice le parolacce che diciamo noi”, conferma sorridendo il direttore artistico. “E stasera sarà difficile trattenere qualche esclamazione colorita visto che faremo le tre di notte”.

Poi aggiunge: “Io presentare Sanremo? Ma perché Ama ti tiri indietro? Pure Mattarella si voleva tirare indietro e hai visto come è andata a finire». Per poi uscirsene così: «Morandi come sta? Ieri sera alle due di notte boccheggiava”.