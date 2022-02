Sanremo 2022, sensualità ed eleganza per Noemi. Un brano dal significato intenso e intriso di sentimento. Con “Ti amo e non lo so dire”, Noemi conquista l’apprezzamento di molti, facendo del palcoscenico del Festival della musica italiana scenario di un percorso di affermazione come artista ma anche come donna. Nel vestito anche il messaggio nascosto in onore di un’altra grande icona della scena musicale italiana.

La scalinata di Sanremo diventa ancora più emblematica per gli artisti che portano con sé anche significati emblematici. Ed è anche il caso dell’abito scelto da Noemi per la terza puntata di Sanremo 2022 durante la quale i 25 artisti in gara hanno riproposto i brani con tutta l’intensità del momento.

Noemi in u look total black con l’ombelico in vista e la schiena nuda, terza apparizione per la cantante in gara che non smette di sorprendere per originalità ed eleganza. Ma il vestiario si riempie anche di un significato importante perché la cantante con l’abito che mostra pancia e ombelico ha voluto omaggiare un’icona della scena musicale degli anni ’80, Anna Oxa.





Grande firma di Alberta Ferretti per l’abito, che con qualche piccola modifica rende omaggio alla cantante che nel lontano 1986 mise in mostra l’ombelico durante la prima serata del Festival destando qualche scandalo. Con la scollatura incrociata e un grosso taglio cut-out sulla pancia entrambe alzano un inno sottinteso alla libertà di espressione contro ogni pregiudizio.

Due momenti storici e due esibizioni lontani nel tempo ma vicini per l’intensità del messaggio, dunque. E per Noemi l’eleganza continua a essere anche motivo di pacata ‘rivoluzione’ che non sfocia mai nella volgarità. Capelli rosso fuoco e schiena scoperta, Noemi omaggia la femminilità che non teme di esporsi, senza per questo ostentare esagerazione. Il palcoscenico di Sanremo si trasforma così in un libro ricco di significati da cogliere e comprendere nel profondo.